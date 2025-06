El entrenador de Jiu-Jitsu de Ilia Topuria lo tiene claro: "Puede someterlo 100%"

El 28 de junio se acerca y miles de españoles estarán pendientes de la actuación de Ilia Topuria en Las Vegas. A pesar de que el combate se producirá de madrugada, muchos aguantarán para ver al hispano-georgiano en lo que puede ser otra gesta más en los deportes de contacto.

Tras ocho meses desde su última pelea, donde venció a Max Holloway, Topuria regresará a la jaula de la UFC para disputar el cinturón vacante del peso ligero contra Charles Oliveira. El brasileño ya fue campeón de la división hasta que llegó Islam Makhachev, que dominó a todos los contendientes. Ahora, el ruso ha dejado el título y se ha marchado al peso welter en busca de hacerse con otra división.

Ilia Topuria ha demostrado estar a la altura de los mejores peleadores de la compañía, y por ello desde la UFC le han dado la oportunidad de optar al título con apenas un combate en las 155 libras. Fue en 2022, y por aquel entonces derrotó a Jai Herbert, para después regresar al peso pluma.

Una de las incógnitas de este combate es la forma en la que Ilia promete acabar el pleito. Son muchas las posibilidades que el hispano-georgiano maneja, puesto que sus habilidades en la lucha y en el 'striking' son de nivel "élite". Sin embargo, donde menos se le ha visto ha sido en el jiu-jtsu y en la lucha, puesto que la mayoría de sus combates se han desarrollado de pie. Por ello, su entrenador de jiu-jitsu ha querido dejar claro que las posibilidades de sometimiento son muchas si Ilia se lo propone.

"Puede someterlo 100%"

Se acerca la última semana de junio y todo está listo para que Ilia ponga rumbo a Estados Unidos. Tal y como ha comentado su entorno, Ilia ya está preparado físicamente y ahora solo falta que el campamento se traslade hasta Las Vegas para ultimar los últimos detalles del combate.

Lo cierto es que el campamento de este combate ha revelado pocas cosas, pero se ha podido ver a Ilia Topuria a través de sus redes sociales practicando el suelo. Charles Oliveira es uno de los mejores peleadores en Jiu-Jitsu, e Ilia ha estado enfocado en ese aspecto.

No obstante, el entorno de Ilia se muestran confiados en sus habilidades en el suelo. En una entrevista para Álvaro Colmenero, Mani Tavanaei, entrenador de Jiu-Jitsu y sparring de Topuria, ha asegurado que el hispano-georgiano puede someter al brasileño si se lo propone.

Ante la pregunta de si Ilia estará a salvo si la pelea se marcha al suelo, Mani se ha mostrado confiado en las opciones de su pupilo: "Si miráis el historial de Ilia, al final tiene muchísimas sumisiones en su récord, entonces que no haya mostrado tanto eso en la UFC no es señal de que él no tenga suelo. Tiene un suelo de altísimo nivel y si la pelea se va allí y tiene que demostrarlo, lo demostrará", aseguraba.

Tras ello, fue preguntado si confiaba en una sumisión y esta fue su respuesta: "Lo puede someter 100%. Puede someterlo, puede noquearlo, dependerá de cómo se desarrolle la pelea y las sensaciones que él tenga", confirmaba.

Topuria advierte de su pegada al brasileño

Tras hacerse oficial el primer vídeo promocional del UFC 317, el interés ha crecido. Y es que en él se recogen algunos de los mejores momentos de los dos peleadores a lo largo de su carrera. Sumisiones, 'nocauts' y algunos de los mejores golpes de cada peleador, además de escuchar la voz del hispano-georgiano lanzando un mensaje.

"Me siento muy poderoso en el peso ligero. Voy a tocar el mentón... y explotará", declara el excampeón.

Ilia Topuria, en busca de recuperar el número 3 en el ranking libra por libra

El UFC 317 tendrá otro aliciente más para Ilia Topuria además del título. Y es que su amigo Merab Dvalishvili venció a Sean O'Malley el pasado fin de semana, reteniendo el cinturón del peso gallo una vez más.

Tras su gran victoria, la UFC ha actualizado los rankings e Ilia Topuria ha bajado una posición en la tabla de los 'libra por libra'. Ahora, el hispano-georgiano se encuentra en cuarta posición detrás de Jon Jones, que también ha bajado una, su compañero Merab e Islam Makhachev, que mantiene el número uno.

Por ello, de conseguir una gran victoria ante Oliveira, Topuria podría posicionarse en el número 2 del ranking.