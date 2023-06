Bagnaia no da opción y Aleix Espargaró se sube al podio en Assen

Después de tres carreras en la segunda posición, las dos de Alemania y la Sprint de Assen, Pecco Bagnaia dio un golpe en la mesa en la prueba larga de los Países Bajos. Otra exhibición del vigente campeón para avisar a los posibles candidatos al título que no lo van a tener nada fácil. Ganó el italiano sobradísimo antes del parón veraniego para aumentar su ventaja al frente de la clasificación. Se puso pronto por delante, en cuanto pudo superar a Binder, y nadie pudo alcanzarlo después. Fue poniendo un ritmo cada vez más alto y por desgaste se quedó solo. En las últimas vueltas empezó a regular y Bezzecchi se acercó un poco, pero la verdad es que el jefe de Ducati lo tenía todo controlado. Marco no pudo replicar en la carrera larga su exhibición en el Sprint, así que se tuvo que conformar con un segundo puesto que le deja a un punto de alcanzar a Jorge Martín todavía por delante de él en la general.

Fue una bonita carrera, aunque sin adelantamientos en las últimas nueve vueltas. Cada uno tenía bastante con conservar su puesto, y es que lo de adelantar en estas MotoGP con tanta aerodinámica es cada vez más complicado, y mucho más con el calor que recibió a los pilotos este domingo en Assen.

Bagnaia fue inalcanzable en el primer lugar y Bezzecchi le ganó el segundo a Binder, que otra vez se vio condenado por los comisarios de carrera en la última vuelta. Si el sábado perdió el podio por una sanción de tres segundos por superar los límites de pista justo antes de meta, el domingo en la cita larga le sucedió lo mismo, y aunque entró por delante de Aleix Espargaró, fue castigado con la pérdida de una posición y el español se llevó la gran alegría del curso.

Su primer podio de 2023 después de unos meses complicados con algunas lesiones y una Aprilia que no es tan competitiva como en la primera mitad de 2022. "Hay mucho nivel de pilotos y técnico en este Mundial, es todo muy complicado y es difícil brillar. Este fin de semana hemos sido consistentes, he hecho una carrera sólida, he partido la aleta delantera en el toque con Marini y ha sido imposible pasar a Binder, porque cerraba todos los huecos. Al final ha hecho un error y nos hemos subido al podio", explicaba en DAZN Aleix, que tuvo un toque nada más salir y dejó la parte delantera de su Aprilia tocada.

Quizá por eso no pudo atacar más a Binder y el que tampoco atacó a Espargaró fue Jorge Martín, que ha definido este fin de semana como el más complicado de todo el año. No ha podido repetir su dominio de Alemania en Assen y ha dado un pequeño pasito atrás en su carrera hacia el título. Llevaba una buena racha de podios y se ha cortado en las dos pruebas de Países Bajos, donde nunca se ha sentido cómodo. Su límite ha sido este quinto puesto, once puntos que le alejan un poco del liderato y permiten que Bezzecchi le aceche por detrás.