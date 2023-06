El baile con voltereta de Mendilibar que enloquece en redes

José Luis Mendilibar empieza a escribir su leyenda en el Sevilla después de lograr una Europa League cuanto menos complicada. Un inicio que culminó con la ansiada noticia. "Hace semanas los medios preguntan por qué no hemos renovado a José Luis. Esta noticia estaba reservada para ustedes, los sevillistas, que nos habéis llevado en volandas a por esta Europa League. Le hemos ofrecido un nuevo contrato... ¡¡viva el Sevilla!!", anunció Castro. El plan del Sevilla es que el contrato sea de 1+1. Debe resolverse la próxima semana. Se acabaron esos contratos largos que después son tan costosos a la hora de un posible despido. La experiencia de este último curso así lo aconseja. Esto no es problema para un Mendilibar más que acostumbrado a este tipo de contratos. No es hombre que desee estar donde no le quieren. Se le ofrece un año, con la posibilidad de ampliar si todo va como espera.

Mendilibar fue uno de los almas de la fiesta tras protagonizar una voltereta que dio la vuelta al mundo. Los jugadores empezaron a aplaudir y el técnico sorprendió a todos los presentes. Y es que, nunca antes se había visto algo similar en un técnico. Sin embargo, ya hizo una voltereta minutos después de ganar la final ante la Roma.

Mendilibar consigue ganarse a la afición hispalense. Atrás queda la mala etapa de Jorge Sampaoli, donde el Sevilla fue incapaz de remontar al igual que ya le pasase con Julen Lopetegui. Lo cierto es que el único técnico que supo dar la vuelta a la situación fue el propio Mendilibar. La prueba de ello fue la propuesta de renovación por parte del club.