España puede con “Grecia B”

España ganó a Grecia, sí pero... Dos horas antes de comenzar el partido se conoció que Giannis Antetokounmpo, el bueno de los hermanos, no iba a entrar en la convocatoria. La estrella de los Bucks estaba en Madrid, pero la selección no sufrió a su pesadilla en Atenas. A Itoudis no sólo le faltaba el doble MVP de la NBA tampoco estaban Sloukas y el gigantón Papagiannis. España no tenía enfrente a tres de las piezas clave de los griegos en el próximo Eurobasket. El paréntesis no esconde algunas de las pistas que ofreció el grupo de Scariolo más allá de lo que se presenció 48 horas antes en Atenas. Hubo señales de vida de Juancho Hernangómez, una pieza que se antoja imprescindible para lo que se avecina. Llull está para lo que se necesite. Willy volvió a ser el máximo anotador (23 puntos y 10 rebotes). Y desde el banquillo hay elementos con muchas ganas de competir y capacidades para aportar. España sigue sumando.

Llull apunta, como mínimo, a reemplazo de Lorenzo Brown en la dirección. Y habrá que comprobar si no es algo más porque el capitán del Real Madrid está encantado con su papel y su ascendencia en el grupo. Con él, con Rudy, los dos Hernangómez y Jaime Fernández, España vivió sus mejores minutos de la preparación. Hubo velocidad, acierto exterior y amenaza desde todas las posiciones. Fue momentáneo, pero una pista de lo que puede dar de sí un quinteto con los cuatro jugadores referentes del grupo.

Más señales positivas dieron desde el banquillo Fran Guerra, Pradilla, Saiz y Jaime Fernández. Los tres interiores tienen que provocar que Willy no se sienta solo. Nadie produce en el equipo con la facilidad que lo hace el mayor de los Hernangómez, pero necesita ayuda por dentro para hacer todavía más daño. El techo de la selección se tiene que hacer notar, Saiz aporta una intensidad indispensable para compensar el descenso de talento y Pradilla es una versión en formación de Felipe Reyes. Con el Willy más productivo llegó el parcial decisivo en el tercer cuarto (18-4). El pívot animó a su hermano y Juancho dejó detalles de lo mucho que es capaz. Con la presencia de un quinteto “made in Ventanas FIBA” España mantuvo las diferencias por encima de los diez puntos. Brizuela fue el último en reivindicarse. Es otro de los pocos capaces de fabricarse los puntos.

87. España (22+23+22+20): Brown (8), López-Arostegui (0), Pradilla (12), Juancho (10) y Willy (23) -quinteto titular- Guerra (4), Llull (6), Rudy (6), Saiz (7), Parra (0), Fernández (6), Núñez (0) y Brizuela (5).

80. Grecia (21+19+21+19): Calathes (9), Dorsey (9), Papanikolau (7), Agravanis (24) y K. Antetokounmpo (5) -quinteto titular- Papapetrou (6), Larentzakis (7), Lountzis (2), Kaselakis (5), Kouzeloglou (0), T. Antetokounmpo (1) y Bochoridis (5).

Incidencias: 13.047 espectadores en el WiZink Center. Segundo partido de preparación de España para el Eurobasket. El tercero será el día 16 en Gran Canaria ante Lituania (19:30, Cuatro).