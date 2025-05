El Barça, a un victoria de la Final Four de Abu Dabi

En una temporada que ha sido poco menos que un martirio para el Barça en forma de lesiones de jugadores determinantes, el equipo de Joan Peñarroya está a una victoria de la Final Four de Abu Dabi. El Barcelona ganó los dos partidos al Mónaco en el Palau. Dos choques antagónicos. Del vértigo que fue el tercer partido se pasó al clásico partido espeso de "playoff" en el que Parker y Brizuela aportaron unas soluciones que el Mónaco no encontró en sus piezas clave.

Spanoulis, técnico monegasco, aseguró que su equipo no se "presentó al tercer partido". Una afirmación bastante discutible, pero que pudo repetir con la puesta en escena de los suyos en el cuarto capítulo. El Barça tuvo un principio arrollador. La combinación de intensidad, velocidad y acierto provocó un parcial de 21-6 que tuvo a Parker como ejecutor. El alero estadounidense resultó tan impactante que Spanoulis recurrió a un jugador que no había participado en toda la serie. No sólo eso. Brown no jugaba desde el mes de enero ante Estrella Roja. El dominio del Barça no se prolongó porque el Mónaco comenzó a apretar antes del segundo cuarto y las pérdidas azulgrana emborronaron un gran salida.

Del parcial inicial se pasó a un 6-24 en favor del Mónaco en los diez minutos siguientes. Los del Principado empezaron a defender como habían hecho en algún momento de los dos primeros partidos y el Barça se bloqueó. Si sobrevivió sin excesivos daños fue gracias a un par de triples de Brizuela. Las pérdidas y la diferencia en el lanzamiento de tiros libres (2 de Willy en el último minuto por los 21 del Mònaco con 18 aciertos) situaron al Barça al borde de un ataque de nervios. Así lo resumió Brizuela: "Cuando juegas contra jugadores que están por encima del reglamento es muy difícil jugar".

El Mónaco se centró en el juego y así fue como tomó una ventaja inquietante en la reanudación (36-44). El Barça no era el del tercer partido cuando la aportación del bloque fue el mejor de los argumentos. Pero entre el talento individual, la más que correcta aportación de Fall y la intensidad de Anderson, el Barcelona se reenganchó.

Ahí aparecieron nuevos argumentos que ya habían mostrado su importancia antes. Brizuela fue vital en ambos lados de la pista. Forzó faltas en ataque y anotó con facilidad. Parker le tomó el relevo y el Barça llegó a los cuatro minutos finales en ventaja (71-65). El cupo de errores en el esprint se multiplicó pese a que ambos equipos estaban con todo el arsenal en pista. El mas fiable volvió a ser Parker y con ambos equipos por debajo de los 80 puntos por primera vez en la serie, el Barça se ganó volver a Mónaco. El martes 6, el ganador obtendrá el billete para Abu Dabi.

El Anadolu Efes derrotó al Panathinaikos, defensor del título, y forzó el quinto y definitivo partido del playoff que determinará quién llega a la "Final Four" de Abu Dabi. Elijah Bryant, con 19 puntos, fue el mejor del Efes en un igualado partido. Kostas Sloukas sostuvo a un Panathinaikos en el que Cedi Osman aportó 22 puntos y Juancho Hernangómez, 15.

79. Barcelona (23+12+23+21): Satoransky (3), Punter (11), Anderson (7), Parker (22) y Fall (9) -quinteto titular- Willy (6), Brizuela (17), Abrines (0), Parra (4) y Villar (0).

72. Mónaco (14+24+20+)14: James (16), Okobo (6), Diallo (13), Blossongame (8) y Theis (7) -quinteto titular- Jaiteh (3), Loyd (7), Strazel (10) y Brown (2).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Mogulkoc (Tur) y Hordov (Cro). Eliminado Okobo. Técnicas a Satoransky, Joan Peñarroya y Diallo.

Incidencias: 7.585 espectadores en el Palau Blaugrana. Cuarto partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

FASE FINAL EUROLIGA

1. Olympiacos-Real Madrid (3-1)

(84-72; 77-71; 80-72 y 86-84)

2. Mónaco, 72-Barcelona, 79 (2-2)

(97-80; 92-79; 89-100; 72-79 y 6, 19:00)

3. Fenerbahçe-París Basketball (3-0)

(83-78; 89-72 y 88-98)

4. Panathinaikos, 82-Anadolu Efes, 85 (2-2)

(87-83; 76-79; 81-77 y 6, 20:45)

FINAL FOUR (23-25 mayo)

Olympiacos-Ganador 2

Fenerbahçe-Ganador 4

Final (25 mayo)