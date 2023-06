Barcelona - Real Madrid, segundo partido de la final de la Liga ACB en directo

Las impresiones de los dos entrenadores antes del partido, en declaraciones a Movistar:

: "No hay que pensar en el pasado ni en el futuro. Hay que ir posesión a posesión pensando en lo que hemos hecho bien. Igualar las ganas del Real Madrid por querer empatar. Los detalles, todo suma, un balón 50 - 50 que rueda por el suelo, estuvimos muy bien en las pérdidas... a ver si podemos repetir".

Chus Mateo: "Creo que estuvimos hasta el final en el partido y que en el último cuarto perdimos muchos rebotes; en el tercero no estuvimos bien en ataque, pero defensivos bien. El Barcelona es un equipo que te castiga mucho con el rebote ofensivo. Los errores están localizados y no queremos repetirlos, pero teniendo delante un equipo tan bueno como el Barcelona, te fuerza a cometer esos errores. Nosotros también provocamos los suyos, pero no fue suficiente".