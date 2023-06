La defensa del Barça marca diferencias para empezar (97-88)

La defensa del Barça en los dos últimos cuartos decidió el primer partido de la final de la Liga Endesa. Cuando tocó ponerse el mono de trabajo después de dos cuartos de Clásicos sobresalientes, el equipo de Jasikevicius se adaptó mejor al nuevo escenario. El trabajo atrás dejó al Madrid en once puntos en el tercer cuarto. El trabajo coral de los azulgrana se tradujo en siete jugadores anotando diez o más puntos. El equipo de Chus Mateo se quedó seco en la reanudación cuando echó mucho de menos a Tavares. Sólo la osadía de Llull plantó cara al Barça en los dos últimos parciales.

Era inevitable que los focos del primer capítulo de la final estuvieran centrados en Niko Mirotic. No era para menos después de las disparatadas horas previas al comienzo de la eliminatoria. Que se conozca que prescindes de tu jugador franquicia con dos años todavía de contrato a 24 horas de jugarte el título de Liga es incomprensible por muchas explicaciones que se ofrezcan. ¿Imaginan una situación similar en el mundo del fútbol o en otro club? Una insensatez se mire por donde se mire. Lo bueno de Madrid y Barça es que tienen tal cantidad de argumentos que la avalancha de juego devoró el "escándalo Mirotic". Fue titular como no podía ser de otra forma y se le vio desenfocado. En realidad fue el único desenfocado. Anotó su primera canasta a 3:56 del descanso, pero es que antes y después pasó de todo. El Madrid tuvo un arranque notable liderado por los dos héroes del tercer partido en Belgrado. Williams-Goss y Tavares se encargaron de bajar los decibelios del Palau y gobernaron el partido hasta que Jasikevicius empezó con las rotaciones. Apareció Jokubaitis y el escenario cambió. El banquillo espabiló al Barça y de qué manera. Los azulgrana ningunearon el notable acierto del Madrid con un recital de tiro liderado por Sanli. Vesely ya había aportado intentando desplazar a Tavares, pero es que lo del turco fue de nota. Anotó los tres primeros triples que lanzó y pese a que Tavares seguía sumando se vio obligado a trabajos forzados atrás.

La defensa del Madrid fue un reto accesible para el Barça porque sus ataques eran intachables. Ni una pérdida, muchas asistencias, orden, gran movimiento de balón y aprovechamiento de las ventajas. El manual del ataque ideal. Con todo eso, la máxima ventaja sólo alcanzó los siete puntos (42-35) porque el Madrid estuvo al mismo nivel. Son las dos mejores plantillas de Europa y eso se notó. Volvió Tavares, el Chacho aportó su fluidez habitual y los puntos cayeron con la misma facilidad que llegaban en el otro aro. Y no era culpa de unas defensas pasivas. Ambos equipos apelaron a la zona, pero no fueron capaces de alterar el ritmo en ataque. Los dos primeros cuartos fueron un monumento al talento bien utilizado. Y la prueba fue cómo lo cerró Hezonja. Un uno contra uno del croata dejó al Madrid por delante después de dos parciales de puro disfrute.

Jasikevicius decidió cambiar su apuesta en la reanudación. Puso el equipo en manos de Jokubaitis, al lado le puso a Kuric y recurrió al francotirador Sanli. El cambio no se limitó a los nombres. Ambos equipos adquirieron un rostro más terrenal. Los errores, las pérdidas, las dudas... todo lo que no se había visto antes se presentó de pronto en la final. El derroche derivó en sequía. El partido se puso feo. Y el Barça pareció adaptarse mejor después de un raquítico parcial en los cinco primeros minutos que apenas arreglaron ambos a medida que avanzaba el duelo. El Madrid se quedó en once puntos en el tercer cuarto y eso permitió a los locales entrar por delante en el tramo decisivo (63-61).

El Barça recuperó el rictus de los dos primeros cuartos y con un parcial 11-0 despegó (74-64). Y lo hizo por la confianza que generó desde la defensa. El Madrid empezó a moverse por arrebatos individuales de inspiración. Un detalle del Chacho, otro de Llull... insuficiente para contener el trabajo colectivo de los azulgrana. La diferencia se estabilizó en torno a la decena de puntos. Satoransky empezó a crecer, Da Silva ejercía de Mirotic y cuando volvió el montenegrino anotó un triple que dejó al Barça con mucho terreno andado (85-77 a 2:38). Los dos Sergios intentaron arreglar los desperfectos al final, pero el primer punto fue para el Barça.

97. Barcelona (28+19+16+34): Satoransky (11), Laprovittola (19), Abrines (10), Mirotic (14) y Vesely (10) -quinteto titular- Jokubaitis (2), Kuric (3), Da Silva (10), Kalinic (4) y Sanli (14).

88. Real Madrid (23+27+11+27): Williams-Goss (9), Hanga (0), Musa (5), Yabusele (11) y Tavares (15) -quinteto titular- Causeur (2), Rudy (7), Rodríguez (16), Hezonja (9), Poirier (0) y Llull (14).

Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Martín Caballero. Sin eliminados. Técnica a Kalinic.

Incidencias: 7.585 espectadores en el Palau Blaugrana. Primer partido correspondiente a la final de la Liga Endesa.

Calendario playoffs ACB

Cuartos

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. R. Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 3-Unicaja, 1

(84-81; 79-88; 79-90 y 87-75)

2. Real Madrid, 3-Joventut, 1

(83-93; 90-73; 83-73 y 94-73)

FINAL

Barcelona, 1-Real Madrid, 0

(97-88; 18, 18:30; 20, 21:00; 22, 21:00* y 25, 21:00*)

*Si fueran necesarios.

TV: Movistar +.