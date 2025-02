El Madrid, desde la defensa hasta las semifinales

El Madrid más sólido de la temporada ya está en semifinales de Copa. La defensa y un par de arreones en ataque acabaron con la revelación de la temporada, el BAXI Manresa. No tuvo grietas atrás el equipo de Chus Mateo para dar el primer paso en busca de su trigésimo título copero. El ritmo altísimo de juego de los catalanes se estrelló contra un muro.

Serge Ibaka ha regresado al Real Madrid con 35 años y la temporada del pívot no terminaba de despegar. Los problemas físicos y las rotaciones le han tenido sin jugar 13 de los 49 partidos que ha disputado su equipo hasta ahora, pero... el Ibaka debutante en una Copa del Rey recordó, salvando las distancias claro, al que abrumó a Francia en la final del Eurobasket 2011. Aquel Ibaka era un portento físico que con cinco tapones fue una pesadilla para Toni Parker y compañía. El actual sabe muy bien cuándo tiene que seguir apelando a su físico. Que se lo digan al BAXI Manresa. Los catalanes habían cuajado un primer cuarto muy notable. Lograron encontrar canastas sencillas para anotar 22 puntos y estar a la altura que exigía el Madrid. Pero en el segundo cuarto apareció Ibaka y el cielo cayó sobre las cabezas de los chicos de Diego Ocampo. Colocó tres tapones, intimidó una acción de Saint-Supery y las autopistas hacia el aro que habían encontrado los del Bagès se cerraron.

Para completar el trabajo de Ibaka, el Madrid tuvo un par de esos minutos en los que se desata y el rival no encuentra forma de detenerlo. Entre Hezonja, que está empeñado en ser MVP del torneo, un triple de Hugo González y otro de Llull se fue por encima de los diez puntos de diferencia y ya no bajó de ahí. El BAXI Manresa había sobrevivido al 7-0 con el que empezó el partido, pero en el segundo cuarto empezó a tambalearse. Con Ibaka plantado en la zona tocaba buscar otra vía de anotación y no la hubo. Los manresanos se quedaron en ocho puntos en el segundo periodo y un tóxico 0/10 en triples.

El Madrid es el único equipo de la Liga Endesa que no permite 80 puntos por partido (77,75) y en el tercer cuarto evidenció que tiene multitud de combinaciones para hacer la vida muy difícil al rival. Con un quinteto en el que están Campazzo, Abalde, Ndiaye y Tavares casi da igual que el quinto elemento sea un hombre como Musa, el reaparecido, que no brilla atrás. La defensa dejó al BAXI Manresa en 17 puntos anotados en el tercer cuarto. Y gracias a que Reyes embocó un par de triples en el décimo sexto y décimo séptimo intento de los catalanes. Con 27 puntos encajados en medio partido, el Madrid tenía vía libre para la semifinal. Chus Mateo se dio el lujo de repartir el trabajo y nadie estuvo más de 23 minutos en pista porque hoy vuelta al trabajo.

92. Real Madrid (22+21+20+29): Campazzo (11), Abalde (5), Musa (10), Ndiaye (2) y Tavares (8) -quinteto titular- Fernando (2), Hezonja (24), Feliz (11), Llull (13), González (5), Ibaka (0) y Garuba (0).

69. BAXI Manresa (22+8+19+18): Pérez (5), Obasohan (9), Sagnia (0), Alston (17) y Cate (2) -quinteto titular- Reyes (14), Massa (14), Steinbergs (1), Hunt (5), Saint-Supery (2), Vescovi (0) y Jou (0).

Árbitros: Peruga, Aliaga y Olivares. Eliminados Tavares, Saint-Supery y Hunt. Técnica a Musa.

Incidencias: 10.152 espectadores en el Gran Canaria Arena. Tercer partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

