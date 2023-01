Con 38 años y en su vigésima temporada en la NBA, LeBron James es una máquina de coleccionar récords. Y el más importante, el de máximo anotador de la historia de la Liga, ya lo tiene a la vista. LeBron deslumbró ante Los Angeles Clippers pese a sufrir una nueva derrota que complica un poco más la presencia de los Lakers en los playoffs. Sus 46 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias estuvieron acompañados por un porcentaje notable de tiros de campo (16/29) y un par de récords más. Sumó 9 triples -nueva plusmarca personal- en 14 intentos y los 46 puntos suponen que ha anotado al menos 40 en una ocasión a todas las franquicias de la NBA. Nadie puede presumir de algo así.

A LeBron lo de los récords le hace poca gracia siempre y cuando su equipo siga perdiendo. “En los últimos dos años, desde que ganamos el campeonato en 2020, he alcanzado muchos logros individuales. Así que ha sido un poco difícil incluso digerir algunos de esos logros porque no quiero celebrarlos en derrotas”, aseguró. Su enésimo recital le ha situado con 38.210 puntos, a sólo 177 de igualar a los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar que todavía le sitúan como máximo anotador de la historia de la Liga. Con los promedios que lleva esta temporada de 30,2 puntos por partido, LeBron podría superar al legendario pívot el domingo 5 de febrero en el partido ante los New Orleans Pelicans. “Nunca pensé que atraparía a Kareem en anotación, nunca fue algo que estuviera en mi mente”, reconoce LeBron. “Cuando esté cada vez más cerca, supongo que lo sentiré más y más”, asegura.

“No tenemos hueco para el error. Ya lo dije la semana pasada”, sentenció LeBron. Y es que los Lakers son antepenúltimos en la Conferencia Oeste con 22 victorias y 26 derrotas.

Los líderes en el Oeste son los Nuggets de Nikola Jokic. El pívot serbio volvió a sumar otro triple doble (25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias). Esta vez fue ante los New Orleans Pelicans, que llevan cinco derrotas seguidas, con una canasta decisiva a falta de 16.9 segundos. Willy Hernangómez fue protagonista en los Pelicans con 12 puntos (5 de 7 en tiros), 6 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos.

Resultados: Los Angeles Lakers, 115-Los Angeles Clippers, 133; New Orleans Pelicans, 98-Denver Nuggets, 99; Dallas Mavericks, 126-Washington Wizards, 127; Miami Heat, 98-Boston Celtics, 95; Phoenix Suns, 128-Charlotte Hornets, 97; New York Knicks, 105-Cleveland Cavaliers, 103 e Indiana Pacers, 116-Chicago Bulls, 110.