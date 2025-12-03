Muere Elden Campbell, pívot campeón de la NBA con los Pistons en 2004

Elden Campbell, pívot que jugó en la NBA entre 1990 y 2005, ha fallecido con 57 años de edad por circunstancias que se desconocen. El pivot de 2,13 ganó el anillo en 2004 con los Pistons de Detroit. Era un pívot en la rotación de un equipo que tenía por dentro a dos referencias como Ben y Rasheed Wallace.

"Recuerdo perfectamente su actitud. Por eso lo apodamos 'Easy E'. Era muy tranquilo, nada lo aceleraba. Se tomaba su tiempo para tiempo y era simplemente un hombre tranquilo, un buen tipo", apuntó Byron Scott en "Los Angeles Times" tras conocer la noticia del fallecimiento. "Me dolió muchísimo. Crecimos juntos de niños", compartió el exNBA Cedric Ceballos.

Su eclosión llegó a partir de la cuarta temporada con Los Angeles Lakers cuando empezó a promediar más de diez puntos por partido y se convirtió en un elemento importante en el juego interior de los californianos. Llegó a coincidir durante la temporada 1996-97 con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Su problema es que no llegó a congeniar demasiado bien con las dos estrellas de la franquicia y terminó en los Charlotte Hornets donde llegó a promediar 15,3 puntos y 9,4 rebotes. Fue lo más cerca que estuvo de ser el jugador que prometía cuando fue elegido en el draft de 1990 por los Lakers con el número 27.

"Tenía el potencial para ser un gran jugador. Era grande, fuerte, podía saltar y tenía un buen tiro en suspensión. Para ser honesto, no quería ser un gran jugador. Sólo quería jugar", lo define Byron Scott.