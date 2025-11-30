España - Georgia: la primera victoria de verdad en la "era Chus Mateo"

Dos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 y dos victorias para la España de Chus Mateo. La segunda llegó ante Georgia, la selección que empezó a condenar a España en el pasado Eurobasket. Sin ser la misma selección que hace tres meses, los georgianos sí eran un test mucho más serio que Dinamarca. Y la respuesta de España fue durante bastantes minutos muy notable. El equipo ofreció un ritmo que cuesta explicar con menos de una semana de preparación. La defensa asfixió a Georgia y en ataque hubo una alegría que hace tiempo que no se veía con la camiseta del equipo nacional.

Con apenas media docena de entrenamientos si la España que se vio en el segundo y el tercer cuarto ante Georgia no estuvo cerca del ideal de Chus Mateo estuvo bastante cerca. Fue una España esforzada atrás y atrevida en ataque en la que hubo una lista amplia de nombres propios. El primero, por desgracia, fue Great Osobor. Las expectativas despertadas después de su papel ante Dinamarca se borraron de golpe en una acción desafortunada. Un mal gesto con la rodilla izquierda en una acción en defensa resultó fatal. Intentó levantarse y se desplomó. No pudo apoyar la pierna y se tuvo que retirar... el percance, pendiente de confirmar su gravedad, fue un punto y aparte para España.

Porque el primer cuarto se movió al ritmo que quiso Shengelia. El ala-pívot del Barça hace de todo en su selección y España no fue capaz de alterar el ritmo que imponía el alma de Georgia. Tuvo que entrar Lluis Costa, debutante en esta Ventana con 32 años, para que la selección encontrará la fluidez necesaria para sumar con regularidad. La defensa creció y los tiradores españoles encontraron el aro con facilidad. Con Álvaro Cárdenas, el ritmo en los dos lados de la pista se mantuvo. España fue capaz de encajar sólo once puntos en el segundo cuarto y tuvo un rendimiento notable en el lanzamiento exterior. Con seis jugadores anotando de lejos y un 8/19 (42,1 por ciento) al descanso, la selección alumbró sus mejores minutos en esta nueva etapa.

Alberto Díaz, con quien el equipo no había funcionado de salida, reclamó a lo grande el protagonismo en el tercer cuarto. En menos de un minuto anotó un triple, robó un balón en el siguiente saque de fondo y se inventó otro triple sobre la bocina en la jugada inmediatamente posterior. El sello del capitán se tradujo en una diferencia de 16 puntos y en un aumento de la confianza que derivó en acciones como un contraataque llevado por Oriol Paulí. El alero hizo un caño a Shengelia y regaló una asistencia a Álex Reyes con un segundo caño incluido. Chus Mateo, tan comedido siempre, no pudo disimular la celebración. Su selección corría con criterio a la mínima, Almansa vivía su mejor momento con la absoluta y el trabajo atrás era serio. La consistencia de España permitió al equipo llegar con un contundente +24 al tramo final. El equipo no tuvo una actitud contemplativa cuando las diferencias invitaban a ello. Nadie se puso a pensar en todo lo que está por delante. Se siguió sudando atrás, siendo ambiciosos ante el aro georgiano y por eso el final de fiesta fue feliz... a la espera de ver lo que sucede con Osobor.

90. España (19+28+23+20): Díaz (9), Reyes (8), Yusta (17), Salvó (9) y Guerra (6) -quinteto titular- Almansa (12), Costa (4), Osobor (0), Busquets (6), Paulí (5), Cárdenas (4) y Alonso (10).

61. Georgia (22+11+13+15): Andronikashvili (4), D. Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10) y Shermadini (8) -quinteto titular- Korsantia (6), Khatiashvili (10), Jintcharadze (0), Burjanadze (3), McFadden (5), Turziladze (4) y S. Sanadze (2).

Árbitros: Krejic (Esl), Velikov (Bul) y Prpa (Ser). Eliminado Jintcharadze.

Incidencias: 5.100 espectadores en el Santiago Martín. Partido correspondiente a la segunda jornada de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

2ª jornada: Ucrania, 88-Dinamarca, 71 y España, 90-Georgia, 61.

Clasificación Grupo A: 1. Ucrania (2/0); 2. España (2/0); 3. Dinamarca (0/2); 4. Georgia (0/2).

3ª jornada (27 febrero): Dinamarca-Georgia y Ucrania-España.