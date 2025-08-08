El Real Madrid ficha a Izán Almansa

El Real Madrid de Sergio Scariolo sigue moviéndose en el mercado y cuando se esperaba la incorporación de un jugador exterior ha llegado el fichaje de Izan Almansa, según han adelantado Noelia Gómez Mira y Guillermo García. El ala-pívot de 2,08 y 20 años habría firmado por cuatro años y llega procedente de los Delaware Blue Coats de la G League, la liga vinculada a la NBA. Almansa había probado este verano por los Sixers, pero no había encontrado hueco en el equipo de Filadelfia.

Izan Almansa ha sido con las selecciones inferiores el gran referente de su generación. Fue doble medallista mundial, plata sub'17 en 2022 y oro sub'19 en 2023, siendo el MVP de ambos torneos. Además fue oro en el Europeo sub'18 de 2022 donde también fue elegido MVP. Incluso ha llegado a debutar con la selección en las Ventanas FIBA de los pasados meses de noviembre y febrero. Este verano decidió apostar por su evolución a nivel personal antes que formar parte del equipo nacional en la preparación del Eurobasket.

Almansa se formó en la cantera del Real Madrid entre 2019 y 2021 después de engancharse al baloncesto en la cantera del UCAM Murcia. En verano de 2021 dio el salto a Estados Unidos para jugar en la recién creada academia Overtime Elite, donde se pagaba a los jugadores mientras estos seguían formándose. En 2023 pasó al G League Ignite, un equipo de jóvenes promesas que juega la Liga de Desarrollo de la NBA. Al no ser elegido en el "draft" de 2024 decidió emigrar a Australia para jugar con los Perth Wildcats. De allí pasó a jugar la Liga de Verano con los Sixers y cuando parecía que iba a competir con el equipo afiliado de los Sixers, los Delaware Blue Coats, decidió atender la llamada del Real Madrid.

Almansa es la sexta incorporación del equipo de Scariolo tras la llegada del ala-pívot Chuma Okeke (Cleveland Cavaliers), el escolta francés Theo Malédon (ASVEL Villeurbanne), el alero eslovaco con pasaporte alemán David Kramer (La Laguna Tenerife) y el alero italiano Gabriele Procida (ALBA Berlín).