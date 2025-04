El Real Madrid gana por milímetros al Andorra antes de su batalla con Olympiacos

Cuando entró el balón en la canasta y sonó la bocina de final de partido, todos sus compañeros se fueron a abrazar a Kyle Kuric. Era su segundo triple consecutivo y había sido capaz de llevar el choque a la prórroga. Pero no, quedaba la revisión de los árbitros, que después de varias repeticiones vieron que el alero había pisado la línea de tres en esa acción y la canasta era de dos puntos, así que no había prórroga y la victoria era del Real Madrid sobre el MoraBanc Andorra. Confirmaron los colegiados su decisión y respiraron los blancos, que después de una semana con doble partido de «play in» y a las puertas del comienzo de su serie de cuartos de final de Euroliga ante el Olympiacos, lo que menos querían era jugar cinco minutos extra.

Joan Plaza, técnico del Andorra, lamentaba eso, no poder llevar al límite a un Madrid cansado en ese tiempo extra, mientras Chus Mateo justificaba que los suyos hubieran dejado llegar hasta casi el empate al rival. Los madridistas repartieron minutos, dando más protagonismo a algunos menos habituales como Rathan-Mayes, Ndiaye y Hugo González, y guardando fuerzas para lo del miércoles y el viernes en Atenas, los dos primeros partidos camino hacia la Final Four. De hecho, Tavares y Deck estaban en la banda, pero como espectadores y no preparados para jugar.

Era un partido de entreguerras después y antes de luchas decisivas en Euroliga. Le costó al Madrid olvidar lo de París y Bayern, y también quitarse de la cabeza lo que viene, pero ahí estaba Musa para con 21 puntos responder a los 31 de Shannon Evans en las filas andorranas.

98 Real Madrid (29+17+30+22): Campazzo (12), Hugo González (6), Musa (21), Hezonja (12), Garuba (3) –cinco titular–, Llull (7), Abalde (6), Feliz (5), Rathan-Mayes (5), Ndiaye (7) e Ibaka (14).

97 MoraBanc Andorra (29+15+ 25+28): Rafa Luz (6), Goudou-Sinha (2), Okoye (7), Doumbouya (8), Dos Anjos (11) –cinco titular–, Evans (31), Ortega (3), Kuric (18), Chougkaz (2), Lammers (4), Bassas (3).

Árbitros: Óscar Perea, Luis Miguel Castillo, Igor Esteve. Eliminaron por faltas personales a Dombouya (m.39).

Incidencias: partido de la jornada 28ª de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 7.455 espectadores.