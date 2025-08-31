El recado que le deja Scariolo a la FIBA tras la victoria de España en el Eurobasket: "Es tremendamente irrespetuoso"

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, compareció en la rueda de prensa tras el partido contra Bosnia y dedicó parte de sus declaraciones a criticar duramente a la FIBA.

El técnico italiano lanzó un reproche a la organización: “Desde mi experiencia en tantos Eurobasket, aconsejo a la FIBA que no vuelva a realizar un control antidopaje a un equipo que acaba de jugar un back-to-back a medianoche. Es extremadamente irrespetuoso someter a los jugadores a este tipo de controles en un horario tan absurdo. Espero que aprendan de esta situación, porque pueden hacerlo mucho mejor”.

Respecto al encuentro, el de Brescia comentó que “los jugadores estaban concentrados en realizar un buen partido. Empezamos algo nerviosos, pero con mucha energía. Creo que hemos jugado un buen baloncesto, con un gran acierto desde la línea de tres, que es fundamental para nosotros. Además, hemos dado 26 asistencias y logrado la victoria”.

Scariolo prefirió no profundizar más en su crítica y centrarse en los números positivos del equipo: “Son todos datos alentadores. Para nosotros es clave lanzar un buen número de triples y seleccionar correctamente los tiros, lo que implica colapsar la defensa rival. También destacaría que tuvimos solo doce pérdidas frente a las 25 asistencias, un balance muy favorable para el equipo”.