Scariolo ya tiene pívot: así es el nuevo fichaje del Real Madrid que llega tras jugar con Doncic

El Real Madrid no ha empezado su nueva etapa de la mejor manera. Scariolo todavía no conoce la victoria a domicilio en la Euroliga y el conjunto blanco tiene un balance negativo en la competición continental. La última derrota llegó este martes ante el Bayern después de un horrible tercer cuarto que dio alas a los alemanes. El no ganar la Supercopa y el titubeante comienzo de la temporada regular han provocado que la dirección deportiva se ponga manos a la obra.

El primer paso fue la salida de Bruno Fernando, pívot angoleño que no convenció en ningún momento durante sus diez meses en el Real Madrid y ya es jugador del Partizán de Belgrado. Pese a insistir en que no tenía que ser necesariamente inmediato su recambio, todo hace indicar que el Real Madrid ya ha atado a su sustituto y que será oficial en las próximas horas como ha confirmado el propio agente del jugador, que llega procedente de la NBA.

Este es el nuevo fichaje del Real Madrid

El nuevo pívot del Real Madrid es Alex Len. El ucraniano de 32 años y 2,13 metros de altura completará la pintura de los de Scariolo. Todavía no se ha oficializado, pero Hoopshype, citando al agente del jugador como fuente, confirma el fichaje: "Alex Len ha acordado un contrato multianual con el Real Madrid". El nuevo hombre alto de Scariolo ha jugado 12 años en la NBA después de que fuera seleccionado como número 5 del Draft de 2013.

Ahora comenzará su primera aventura en Europa después de realizar la pretemporada con los New York Knicks y no hacerse con un contrato en la NBA. Alex Len destaca por su presencia física y su capacidad reboteadora, además de por su capacidad intimidatoria debajo del aro. Cualidades que necesita este Real Madrid de Scariolo, que está sufriendo considerablemente en defensa en este inicio de la temporada y de la nueva etapa.

Llega tras jugar con Luka Doncic

El último equipo de Alex Len en la NBA fueron Los Ángeles Lakers, donde compartió vestuario con la estrella y ex jugador madridista Luka Doncic. Allí tuvo una participación muy escasa, superando apenas los ocho minutos por partido, pero se hizo notar al promediar 1,6 puntos y 2,1 rebotes, nada maravilloso pero que muestra su capacidad pese al reducido minutaje. En total durante su carrera, jugó 690 partidos de la liga regular de la NBA y 14 de playoffs. Sus números son 6,7 puntos y 5,3 rebotes de media en 17 minutos.

El nuevo pívot del Real Madrid Lakers

El equipo angelino no fue su única aventura en sus 12 años como jugador NBA ya que estuvo en un total de seis equipos. Fue elegido por los Phoenix Suns en 2013 y su mejor partido lo realizó en Atlanta Hawks hace seis temporadas, logrando 33 puntos con un 13 de 23 en tiros de campo, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones ante los Milwaukee Bucks. También estuvo en Sacramento Kings en dos ocasiones, Washington Wizards y Toronto Raptors, donde coincidió con Scariolo, que por aquel entonces era el técnico asistente.

¿Cómo puede encajar en el Real Madrid?

Su estado físico es una incógnita ya que pese haber disputado la pretemporada con los New York Knicks sus minutos en las últimas campañas han sido reducidos. Sin embargo, se espera que sea el complemento ideal de Edy Tavares, con un estilo de juego más similar al de Cabo Verde y no tanto al que tenía Bruno Fernando o al perfil de Garuba. Su envergadura llega hasta los 2,24 y permitirá al Real Madrid ser más fuerte cerca del aro y tener una rotación más fiable para Edy Tavares. No es demasiado móvil, pero incluso puede llegar a anotar de tres estando liberado. Scariolo tendrá que encajarlo en su sistema y hacer que el Real Madrid de un paso al frente.