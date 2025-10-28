Bayern Múnich - Real Madrid, en directo hoy: jornada 7 de la fase regular de la Euroliga

El Real Madrid visita al Bayern Múnich hoy, 28 de octubre, en un partido clave de la jornada 7 de la Euroliga 2025/26, buscando su primera victoria a domicilio tras una serie de duelos complicados. Los blancos se enfrentan a un equipo bávaro sólido en defensa, que destaca por su dominio en el rebote, pero que llega urgido por sumar puntos para mejorar su posición en la tabla (19). El encuentro se disputa en el SAP Garden de Múnich, con ambos equipos necesitando consolidar su rendimiento en la competición. Aunque el historial desde el 2014 es favorable para el Madrid (15-5), este nuevo reto promete intensidad y emociones fuertes.

Última hora del Bayern Múnich - Real Madrid: jornada 7 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online