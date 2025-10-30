¿Cuál es el puesto de trabajo más común en el País Vasco? Las empresas vascas responden

En el País Vasco coexisten varios sectores laborales, aunque es cierto que uno mantiene una mayor constancia que todos los demás. Según los datos del Eustat correspondientes al cuarto trimestre de 2023, alrededor del 73% de los trabajadores formaban parte del sector servicios, dejando por debajo a la industria que se vinculaba a un 20,5% y a la construcción y el sector primario, ambos que se correspondían al 5,7% de la totalidad.

A continuación, se van a presentar los perfiles más comunes y que cuentan con mayor presencia en el mercado laboral del País Vasco:

Personal de oficina o administrativo en el sector servicios.

en el sector servicios. Profesionales de apoyo técnico a empresas .

. Contratados en manufactura de industria .

. Empleos públicos.

El sector servicios, muy beneficiado

En cuanto a los primeros, cabe destacar que muchos de esos puestos están centrados en tareas administrativas, atención al cliente, gestión documental o soporte interno, entre muchas otras labores. Los segundos están muy altos en el listado debido al crecimiento notable en actividades profesionales, científicas y técnicas. Por lo tanto, puestos como los técnicos de soporte, consultoría, mantenimiento, logística interna o similares, cada vez cuentan con mayor presencia.

Es cierto que el efecto de la industria ha mostrado una tendencia descendente durante los últimos años, pero eso no quita que aún siga englobando a un quinto de la población vasca. En este sentido, perfiles como los operarios de producción, técnicos de planta o el mantenimiento industrial, entre otros, también disponen de un peso significativo. Der los últimos hay que puntualizar que sus cargos se han visto incrementados a lo largo de la última década, hecho que ha supuesto que puestos en educación, sanidad, administración autonómica/local sean muy habituales.

¿Cuál es el puesto de trabajo más común en el País Vasco?

Es tal la totalidad de los puestos y la presencia con la que cuentan en las calles vascas que no se puede definir como tal el puesto más común de un ciudadano del País Vasco. Los datos muestran esos porcentajes de evolución y aquello que cuentan con más trabajadores, pero no se ofrece un veredicto concluyente. Sin embargo, mirando al porcentaje se puede observar cómo los personales de oficina y los administrativos en el sector servicios serían los primeros que se deberían elegir.

A su vez, perfiles muy demandados son aquellos relacionados al mundo del comercio, la conducción, la comunicación, o las viviendas. A continuación, se va a presentar otro listado recogido por el periódico El Correo con perfiles muy característicos en el territorio vasco: