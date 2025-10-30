Precio de la luz hoy, jueves 30 de octubre, por horas: cuándo podrás encender el lavavajillas sin preocupaciones

Este último jueves de octubre empieza con un ligero desahogo en el precio mayorista de la luz. El Operador del Mercado Ibérico de la Energía ha fijado para este jueves 30 de octubre un precio medio de 89,26 euros en el megavatio hora (MWh).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 30 de octubre?

Los precios más altos del MWh se verán a primera hora de la mañana, entre las 07:00 y las 09:00, cuando permanecerá por encima de los 119 euros. Volverá a encarecerse a partir de las 18:00, cuando llegará a su pico entre las 20:00 y las 21:00 cotizando en los 135,73 euros.

Por el contrario, habrá un valle entre las 11:00 y las 16:00 en el que el MWh estará por debajo de los 26 euros, registrándose el momento más barato del día entre las 14:00 y las 15:00 horas. Será entonces cuando el precio de la luz esté en los 15,46 euros.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 30 de octubre