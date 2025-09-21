Unicaja suma su segunda Intercontinental, el séptimo título en tres años

El Unicaja de Ibon Navarro reeditó su título de campeón de la Copa Intercontinental ante el NBA G League United estadounidense. Es el séptimo título que conquista el club malagueño desde que en febrero de 2023 conquistase la Copa del Rey en Badalona. La victoria lograda en Singapur es el undécimo título para el club costasoleño.

El primer título oficial de la temporada para el conjunto malagueño pasaba por ganar a un viejo conocido, aunque renovado NBA G League United, una selección de jugadores de la liga de desarrollo de la NBA que aspiraba a ganar a los malagueños para tomarse la revancha de lo ocurrido hace un año. Porque los norteamericanos ya se toparon con Unicaja en la edición de 2024, cuando los andaluces les vencieron con solvencia por 75-60, demostrando que el baloncesto europeo de primer nivel está por encima del segundo escalón de la NBA.

El NBA G League tiene este año una plantilla totalmente distinta, de hecho, no repetía ningún jugador. Está compuesta por anotadores de mucho talento ofensivo como el escolta Jaden Shackelford, el exbase del Real Madrid Chasson Randle o el ala-pívot Feron Hunt.

El Unicaja alcanzó la final después de pasar por encima del Utsunomiya Brex japonés (68-97) y haber ganado sin complicaciones al Al Ahli libio en el debut (61-73). En la final se mostró muy superior a los estadounidenses.