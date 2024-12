El Barça busca una palanca "in extremis" por Dani Olmo

No hay una fecha clave que se pueda afrontar con tranquilidad en el seno del Barcelona. Si la lesión de Christensen en verano logró calmar las aguas para inscribir hasta enero a Dani Olmo, el fichaje estelar de este curso en el club azulgrana, ese tiempo extra ha acabado y, otra vez, la actividad en las oficinas es frenética para prorrogar esa inscripción hasta final de temporada.

Porque el problema vuelve a ser el mismo de los últimos años: la falta de «fair play» financiero. El club todavía no ha logrado reequilibrar sus cuentas, sigue excedido en el coste de plantilla que puede afrontar y debe liberar masa salarial, vender jugadores o lograr ingresos extra para poder afrontar nuevas inscripciones y acometer fichajes en el mercado.

Y en esa parte, en la de conseguir ingresos extra, está centrada la directiva blaugrana. Joan Laporta cerró el pasado fin de semana la cesión de los derechos de explotación de parte de los palcos VIP del Camp Nou por unos 100 millones de euros. Cantidad suficiente que le permitiría generar el hueco para inscribir a Dani Olmo –y también a Pau Víctor– e incluso acogerse a la regla 1:1 en el mercado de fichajes. Esta regla se aplica a los clubes económicamente saneados, a los que LaLiga les permite reinvertir en nuevos jugadores cada euro que logre de ingresos.

Es la última «palanca» que pretende activar Laporta, que se ha abonado a ellas desde que regresó al frente del Barcelona. Con unos problemas financieros galopantes, esos impulsos de ingresos extra han permitido al club ir reforzándose cada verano sin necesidad de vender a sus mejores jugadores. Avanzar, aunque sea a trompicones, en la creación de un proyecto y una plantilla que vuelva a pelear por títulos de manera fiable. Cosa que, por ejemplo, en Europa hace ya muchos años que no ocurre.

Las palancas no son otra cosa que una estrategia de venta de derechos y futuros ingresos del club para conseguir liquidez inmediata. Por ejemplo, el Barça ya tiene vendido el 25 por ciento de sus derechos de televisión durante 25 años al fondo norteamericano Sixth Street, por algo más de 400 millones de euros. A cambio de esa ingente cantidad de dinero inmediato, el club deja de ingresar la cuarta parte de los derechos que genera durante dos décadas y media. Fue la primera que hizo Laporta al volver a la presidencia.

Poco después llegó la venta de Barça Studios. Primero un 25 por ciento y, después, otro 24,5 por un total de 200 millones de euros. Y es precisamente la última «palanca», la de Barça Vision, la que ha llevado hasta hoy a la situación actual del club. Laporta firmó la venta de un porcentaje al grupo empresarial alemán Libero, con unos compromisos de pago que no se han ejecutado. De hecho, faltan 60 millones que debieron llegar antes del pasado mes de julio. Pero no lo hicieron, y de ahí arrastra el Barça los problemas que le obligan a ceder esa explotación de los palcos VIP para poder inscribir a Dani Olmo.

El mediapunta egarense fue el gran fichaje del verano para un Barça que, por lo demás, vio irse gratis a Gündogan –que ya había sido su principal incorporación el verano anterior– y se desprendió de jugadores jóvenes con proyección y futuro como Marc Guiu, Nico o Mika Faye, que aliviaron un poco las arcas para cuadrar el círculo. Aun así, no fue suficiente para que LaLiga diese luz verde a la inscripción de Olmo, dado el gran desfase que mantenían las cuentas. Ahí apareció la «solución» con la baja de Christensen, pero esa prórroga está a punto de llegar al pitido final.

Si la inscripción no se formaliza antes de las 23:59 horas de esta noche, Dani Olmo y Pau Víctor serán libres para firmar por cualquier club, ya que LaLiga no permite inscribir al mismo jugador dos veces durante la misma temporada. Y, por si este frente fuera poco, las obras del Camp Nou han vuelto a sufrir un nuevo retraso, por lo que ya no es seguro que el equipo juegue allí antes de final de temporada. Y, en cambio, en las cuentas sí aparece el aumento de ingresos de jugar media campaña en el histórico coliseo culé.

El último intento a la desesperada fue pedir la cautelar, pero el Juzgado de Primera Instancia, como el de lo Mercantil, fueron tajantes en su negativa, cosa que LaLiga celebra como una garantía de que se trata «a todo el mundo por igual». Ayer mismo, el Juzgado número 47 de Barcelona ratificó el «no» a la cautelar. LaLiga, por su lado, ya tiene en su poder la documentación de la operación de los palcos VIP. Si da luz verde a la operación, Olmo podrá jugar y los problemas financieros del Barça, por ahora, habrán terminado.