El Barcelona se desangra: ya suma 24 lesiones

Las bajas de Frenkie de Jong y Pedri en San Mamés ratifican que el Barça pasa por uno de sus peores momentos a nivel de enfermería. La plantilla del Barça ya suma 24 lesiones en este curso y solo tres jugadores de los 21 componentes del primer equipo -Iñaki Peña, Ilkay Gündogan y Fermín López- no han sufrido problemas físicos.

Pedri lidera la lista con tres lesiones, pero esto no se queda aquí. "Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante. Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!", dijo el canario.

Íñigo Martínez, con dos, al igual que Frenkie de Jong, Sergi Roberto y Rapinha, Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Jules Kounde, Gavi, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran Torres, Lamine Yamal, Oriol Romeu, Andreas Christensen y Vitor Roque.

Una lista extensa que genera dolores de cabeza en el Camp Nou, unido también a los malos resultados en Copa y en Liga -de momento- que les obliga a salvar la temporada jugando un buen papel en la máxima competición continental.