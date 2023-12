Bellingham arrasa en la votación del "Golden Boy" como sólo lo hizo Mbappé

La temporada de Bellingham es tan perfecta que lo único que Ancelotti le puede reprochar desde que llegó al Real Madrid es que no hable un mejor castellano. «Es joven, serio y muy profesional. Trabaja, se entiende muy bien con los compañeros. Lo único que tiene que mejorar es su español. Se lo he dicho muchas veces, pero nadie es perfecto», bromeaba el técnico del Real Madrid después de la victoria ante el Granada. El inglés recogía la broma de su entrenador en la entrevista que dio al diario «Tuttosport» justo antes de recibir el premio «Golden Boy» al mejor jugador menor de 21 años de 2023. «Sé que estoy decepcionando a Ancelotti en un aspecto. Es que todavía no hablo español... Lo siento, pero estoy encontrando obstáculos inesperados con este idioma. Es difícil para mí, lo admito. En cualquier caso, prometo el máximo compromiso, lo garantizo», decía Jude en su conversación con este diario italiano que cada año destaca a la mejor promesa del fútbol mundial. En el caso del jugador del Real Madrid la promesa es una realidad y por eso él mismo admite que este premio debe ser sólo el comienzo de lo que le espera por delante.

Ya lleva un gol más (15) de los 14 que hizo el curso pasado con el Borussia Dortmund, en la que fue su mejor temporada en cuanto a números ofensivos. «Yo estoy poniendo todo mi esfuerzo y un compromiso feroz para mejorar con trabajo, pero el mérito es de Ancelotti, que encontró la posición perfecta para mí y me dio más libertad en el campo. Así que ahora vuelo», reconocía Bellingham, que ha multiplicado sus prestaciones más cerca del área, en ese lugar que el entrenador del Real Madrid tenía claro que debía ser para él.

El ex del Dortmund sucede en el palmarés a dos barcelonistas, Pedri y Gavi, y se convierte en el primer futbolista que recibe el premio como jugador del Real Madrid. Bellingham ha arrasado en las votaciones de los 50 periodistas especializados que participan y es que 45 de ellos eligieron al madridista en primer lugar. Ha sumado 485 puntos sobre un máximo de 500, un porcentaje que sólo alcanzó Mbappé en 2017 y al que se acercaron Messi en 2005, Pogba en 2013 y Haaland en 2020. Es el tercer inglés que lo gana después de Rooney y Sterling y en el podio de este año le acompañan Jamal Musiala, del Bayern Múnich (285 puntos) y Lamine Yamal, del Barcelona (92). El también azulgrana Alejandro Balde terminó séptimo con 44 puntos.

Linda Caicedo, "Golden Girl"

El Real Madrid monopolizó los dos premios importantes, porque la «Golden Girl» de 2023 es Linda Caicedo, la extremo colombiana que juega a las órdenes de Toril en el equipo femenino blanco. La futbolista está recuperándose de una lesión y recogió el galardón en su lugar Emilio Butragueño. «Tuttosport» también elige a los mejores futbolistas del año mayores de 21 años, que fueron Haaland en la versión masculina y Aitana Bonmatí en la femenina. Cesc Fábregas, recién retirado y que ya ejerce de entrenador, fue reconocido por toda su carrera.