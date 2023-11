Bellingham rompe todos sus registros y todavía es noviembre

Las obras del Santiago Bernabéu van avanzando y cada día de partido hay alguna novedad en la recta final de la reforma. Ante el Nápoles se estrenaron varios de los pasillos que llevan a los jugadores desde la puerta del aparcamiento a los vestuarios, que están decoradas con fotos de las últimas hazañas del Real Madrid. La Champions de las remontadas ocupa varias paredes y en una de las salas hay una foto de Bellingham celebrando un gol y Vinicius haciendo el gesto de sacarle una fotografía. Por allí pasó ayer el inglés antes de seguir aumentando sus números con su nuevo equipo. Van pasando los meses desde su llegada y Jude no baja el ritmo. Con su remate de cabeza, casi en suspensión, frente al Nápoles marcó su gol número quince de la temporada, uno más de los que hizo el curso pasado con el Borussia Dortmund en 42 partidos, en su ejercicio más anotador. Todavía en noviembre y recién llegado al Real Madrid ya ha superado el mejor dato ofensivo de su carrera, confirmando la idea de Ancelotti de que acercarlo al área era lo mejor que podía pasarle al futbolista inglés.

Se convirtió en el único jugador de la historia del Real Madrid que marca en sus primeros cuatro partidos de Champions League y a esos añade los 11 tantos que lleva en 12 partidos de Liga. Está en números de delantero nato sin serlo, porque además de marcar participa muchísimo en el juego en todas las zonas del campo.

Se hizo daño en el tobillo en el primer tiempo y parecía que iba a quedarse en el vestuario en el intermedio, pero nada de eso. Completó todo el partido y en el 94 todavía apareció para darle una asistencia a Joselu. Parecía que el ex del Espanyol lo iba a sustituir en el intermedio, pero entró por Ceballos.

El único de los canteranos de la convocatoria que entró en el campo fue Nico Paz y lo hizo a lo grande, marcando en su segundo partido con el primer equipo. Había jugado 13 minutos contra el Braga también en Liga de Campeones y ayer aprovechó la media hora que le dio Ancelotti a su chico de la cantera preferido ahora mismo. «Muy feliz, esto es un sueño, no me lo creía. Me atreví (con el disparo), no sabía ni lo que hacía, le pegué y flipando, la verdad. Los canteranos estamos para ayudar», explicaba Nico en Movistar.