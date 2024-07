James Rodríguez supera el récord de Lionel Messi en la Copa América

Colombia logró superar a Uruguay en las semifinales y ahora se enfrentará ante Argentina en la final. Fue con un gol de Jefferson Lerma de cabeza en un tiro de esquina, que los “cafeteros” lograron superar a los dirigidos por Marcelo Bielsa, ese córner fue cobrado por James Rodríguez y con ese tanto el mediocampista superó un récord que pertenecía a Lionel Messi.

James es el actual capitán de la selección colombiana y aunque en la semifinal fue sustituido en la segunda parte, ha sido uno de los mejores jugadores de la Copa América. Una vez finalizado el encuentro, el colombiano fue entrevistado y no pudo contener las lágrimas en un momento muy emotivo para él, pues declaró: “Los chicos que han defendido han entrado bien. El partido se puso muy complicado ante un rival duro y bueno, una merecida final. Llevo casi 13 años aquí, queriendo esto, estamos felices”.

Y es que el ex del Real Madrid y Bayern Múnich, ha sido nombrado como el mejor jugador del encuentro en cuatro ocasiones de esta actual competición y ha participado en seis asistencias, con esto superó el récord que tenía Lionel Messi de cinco, algo que logró en 2021 cuando Argentina quedó campeona de la Copa América. Las estadísticas de James son las siguientes:

Ante Paraguay: 2 asistencias

Ante Costa Rica: 1 asistencia

Ante Panamá: 1 gol y 2 asistencias

Ante Uruguay: 1 asistencia

Sus compañeros reconocen el esfuerzo y la contribución de James. "A James siempre se lo he hecho saber, desde el momento que llegué a la selección le he dicho que él es mi ídolo, tanto él como Falcao y Cuadrado que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Él se lo merece, esta es la copa de él, lo estamos viendo en el mejor nivel porque sabemos lo que ha pasado, lo que ha sufrido", comentó Luis Díaz al medio Directv Sports, el jugador del Liverpool y extremo titular de la selección colombiana tampoco pudo contener el llanto después del partido.

Ahora, Colombia se enfrentará a Argentina en la final de la Copa América y llega con la baja del lateral Daniel Muñoz, quien fue expulsado tras ver una segunda amonestación antes de finalizar la primera parte del enfrentamiento ante Uruguay y también estarán pendientes a la lesión del mediocampista Richard Ríos, el futbolista no pudo continuar por una molestia en la rodilla izquierda.