El brutal nuevo ataque de Kyrgios a Sinner

Kyrgios está siendo uno de los protagonistas del momento después de sus grandes ataques a Sinner. "Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años", aseguraba en su cuenta de X, poco tiempo después de que se confirmará el positivo de Sinner.

Pero su queja no quedó ahí, sino que fue a más: “¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo fallar en dos pruebas de esteroides anabólicos?". Sin embargo, el italiano respondió con la frialdad que acostumbra: “No sé. No quiero responder a lo que dijo. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Está bien. Si es así, veremos. Seguro que será diferente. No sé qué decir. Quizá diga algo de vez en cuando y la reacción sea otra", alegó.

Para colmo, la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA) volvía a reanudar el caso pidiendo dos años de inhabilitación para Sinner, y Kyrgios no tardó en salir: “Tal vez no es tan inocente después de todo. Ojalá la gente que lleva esto no le importe que es el número uno”, opinaba el australiano. La última novedad en esta historia que promete más capítulos ha sido otra declaración de Kyrgios, pero esta vez más escueta y a través de sus redes sociales. El finalista de Wimbledon 2022 subía una historia respondiendo a una pregunta en la que le pedían que jugase dobles con Sinner, a lo que contestó: “Yo solo juego con jugadores limpios”, finalizó.

"Siempre soy bastante calmado. Soy una persona que olvida las cosas con bastante rapidez. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Es lo que es”, concluyó Sinner cuando le preguntaron al respecto.