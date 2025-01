La caída de la saga "Nurmagomedov": una derrota sin precedentes

Parecía que este día nunca iba a llegar. Su legado será eterno, y el respeto que infundan estos peleadores no será nunca comparable al de cualquier otro. Pero este fin de semana se ha consumado lo que parecía imposible. Umar Nurmagomedov, primo de Khabib Nurmagomedov, cayó derrotado ante Merab Dvalishvili por el cinturón del peso gallo.

Se trata de una derrota sin precedentes, con pocas expectativas de que esto, algún día, sucediera. El aura generado alrededor de los peleadores del Daguestán es cada día mayor, y este aumenta si tu entrenador es el excampeón del peso ligero e invicto en toda su carrera.

Pero ni siquiera eso pudo con el campeón. Merab Dvilishvili dio una clase de como enfrentar a este tipo de luchadores y sentó un precedente para la historia: primera derrota de un Nurmagomedov en la UFC.

Un inicio de combate que auguraba un mismo final

El combate iniciaba con un Umar Nurmagomedov mucho más activo que el georgiano, que tardó en adaptarse a la guardia de zurdo que le proponía el ruso. El luchador daguestaní fue capaz de conectar más golpes significativos, incluso llegó a mermar ligeramente al campeón al final del primer asalto con un "crochet" de derechas. Pero todo quedo ahí. Ambos se fueron sus esquinas antes de que comenzara el segundo asalto.

Tras el descanso, la dinámica de la pelea favorecía al retador. El ruso siguió activo en su golpeo e incluso logró un derribo, algo que sin duda hizo que los jueces se decantaran por Umar como ganador del segundo asalto. Por su parte, se pudo ver a un Dvalishvili que trataba de conectar el rostro del ruso sin éxito a través de distintas combinaciones de golpes. El georgiano trató de imponer su ritmo de pelea, pero no fue suficiente para llevarse los puntos en el segundo "round".

El show del campeón

Sin embargo, a partir del tercer asalto el rumbo del combate cambiaría por completo. El campeón comenzó a demostrar sus grandes cualidades y tomó las riendas del combate. La iniciativa pasó a ser del georgiano, que impuso un cardio de élite (probablemente el mejor cardio de la UFC) para dominar la pelea.

Sus golpes empezaron a conectar sobre el ruso, y empezó el espectáculo de derribos. De hecho, la UFC confirmó durante el propio combate que Merab Dvalishvili se convertía en el luchador con más derribos de la UFC, por delante del mítico Georges St Pierre.

Por su parte, se pudo ver a un Umar Nurmagomedov totalmente superado y exhausto ante el ritmo del combate. No fue capaz de igualar la intensidad que proponía el campeón, pero no dejó de crear peligro. Pudo defenderse de algunos intentos de derribo, siguió siendo peligroso con su pateo y sus manos, pero no era lo mismo. El combate pasó a tener nuevo dueño y se pudo notar durante los últimos dos asaltos, los llamados "asaltos de campeonato".

Una lesión que pudo mermar el resultado del combate

A pesar de que se vio a un Merab dominante durante los últimos tres asaltos, lo cierto es que el ruso sufrió una lesión durante la pelea que pudo mermar sus opciones por completo. A las pocas horas de finalizar el evento, Umar colgó un vídeo en sus redes sociales donde se podía ver como su mano izquierda estaba totalmente hinchada, dando a entender que se había roto la mano durante el combate.

Si bien esta lesión no empaña la gran victoria del Georgiano, sin duda pudo ser un factor determinante en la pelea, por lo que no sería extraño que Dana White, presidente de la UFC, le diera otra oportunidad por el título en un futuro próximo.

La decisión de los jueces

Si había algo esperable, es que el combate podía marcharse a las tarjetas de los jueces, es decir, que no habría ninguna finalización. Y así fue, solo que el resultado fue muy distinto al que todos esperaban. Tras cinco asaltos de puro espectáculo, Merab Dvalishvili mantuvo el cinturón de las 135 libras y mandó un mensaje para todos los retadores de la división: hay campeón para rato.

Después de una semana en la que todo el mundo daba por favorito al ruso, Merab demostró por qué se convirtió en campeón. Con un físico espectacular, un cardio al alcance de muy pocos y una lucha de élite, el georgiano mantuvo el campeonato y "robó" el invicto de Umar.

Y con ello, se terminó el dominio de los Nurmagomedov en la UFC. Entre Khabib y Umar juntaban 47 victorias y cero derrotas en las Artes Marciales Mixtas, pero ese récord ha llegado a su fin. Tras muchos años de espera, la primera derrota aparecerá al lado de uno de los apellidos más laureados en la historia de las Artes Marciales Mixtas.