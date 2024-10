¿Cuándo volverá a pelear Ilia Topuria?: la UFC podría llegar a España en 2025

Lo prometido es deuda. Ilia Topuria venció a Max Holloway con un espectacular KO en el tercer asalto. El mundo entero quedó asombrado después de ver al estadounidense tirado en el suelo, con la mirada perdida por primera vez en toda su historia. Ilia sorprendió a todos, incluido el propio Dana White, que deberá replantearse muchas cosas.

Una de ellas, programar un evento de UFC en España. Con esta victoria, el hispano-georgiano podrá presionar de nuevo a la compañía para traer las Artes Marciales Mixtas al país. Su erupción en la compañía ha provocado que millones de españoles se hayan aficionado al deporte, por lo que muy probablemente un evento en España haría "sold out".

Topuria deja caer un evento en España en 2025

En rueda de presa posterior al combate, el campeón dejo caer la posibilidad de que la UFC llegase a España "antes del verano de 2025". Ilia anunció que no era el momento de hablar de ello, pero aseguró tener una conversación pendiente con Dana White. "Si pones un octógono dentro del Santiago Bernabéu los luchadores se ven como hormigas, pero tiene razones para hacerlo. Me sentaré con él y empujaré hacia el Bernabéu. Me gustaría volver a pelear antes del verano de 2025", afirmaba el campeón del peso pluma.

Próximo rival

Tras finalizar el combate, y durante la entrevista de Daniel Cormier a Ilia, el hispano-georgiano vio como Alexander Volkanovski, excampeón de las 145 libras, entraba al octógono para darle la enhorabuena. Tras este gesto, y al ser preguntado por Cormier, Ilia afirmó que le dará la revancha al australiano. "No hay nadie que merezca más la pelea que Volkanovski. Fue un gran campeón, peleó con todos en la división".

No obstante, Topuria ya ha deslizado en más de una ocasión su intención de subir de categoría y enfrentar a Islam Makhachev, con el que ya ha intercambiado palabras por redes sociales. El hispano-georgiano afirmó en la conferencia post combate que será el primero en someter al ruso. "Nadie le ha sometido, así que voy a ser el primero en someterle", aseguró el campeón.

Hay que recordar que Topuria ya se estrenó en el peso ligero, logrando una victoria contundente ante Jai Herbert, al que finalizó vía KO. Por ello, su vuelta al peso ligero es otra de las opciones.