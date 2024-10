El caos de Renfe también afecta al hockey madrileño

La red de ferrocarriles de nuestro país a nivel nacional lleva semanas siendo noticia. Trenes que se paran en pleno recorrido, descarrilamientos, estaciones colapsadas, retrasos, cancelaciones... y, ahora, también una más que discutible normativa de seguridad que ha acabado afectando al hockey madrileño.

Durante este fin de semana, varios clubes de la Comunidad de Madrid han tenido una desagradable incidencia cuando iban a coger sus trenes para jugar sus compromisos deportivos de la División de Honor, al aplicarse en la estación la normativa de objetos peligrosos con los sticks de las jugadoras. Uno de los equipos afectados, el Hockey Pozuelo, denunciaba la situación en sus redes sociales tildando de "absurda" la decisión tomada por los responsables de la estación.

"Esta mañana, ADIF decidió aplicar una absurda norma por la que interpretan que los sticks son objetos peligrosos, impidiendo a nuestro requipo viajar con ellos en tren a Barcelona", explica el equipo de Pozuelo. Allí, en tierras catalanas, debía enfrentarse al CD Terrassa 1910. Finalmente el partido se pudo llevar a cabo gracias a que el club catalán prestó un nuevo juego de palos a las jugadoras madrileñas: "Gracias a su generosidad, se ha podido jugar. Esto es lo que hace tan grande a este deporte", ha cerrado el club.

Menos suerte tuvieron en el club de Las Rozas. El equipo debía viajar hasta San Fernando, en Cádiz, pero al no poder embarcar los sticks y no encontrarse ninguna solución alternativa, finalmente el encuentro tuvo que suspenderse. La portera del equipo madrileño, Sandra Peris, denunciaba la situación y el agravio comparativo con otros deportistas: "¿Cómo es posible que dejen subir a un golfista con sus palos, a un esquiador con sus esquís y a nosotras no?" se ha preguntado, al tiempo que ha reflexionado sobre si es "normal" que un deporte olímpico como el hockey recbia "este trato". Por último, Peris ha apelado a buscar una solución a la Federacíon Española de Hockey, para que este problema no se repita.

Es el último frente abierto en la red de trenes de España, que lleva semanas en boca de todo el mundo por sus continuos problemas. En este caso, por una norma más que discutible y que, de no solucionarse, acabaría afectando de manera permanente a los clubes de hockey que realizan sus desplazamientos en ferrocarril por todo el país.