Cara a cara: ¿Quién tiene más opciones ganar la Champions?

Trece razones para el Madrid; por Alfredo Duro

Las obsesiones, querido Quim, son las peores consejeras. Son como esa pesadilla que cada noche se te aparece a ti y a todos los culés vestida de Origi en el grandioso escenario de Anfield. Estáis en ese punto de vuestra vida en el que todo gira en torno a la agónica y poco probable posibilidad de ganar una competición que no es la vuestra y esa obsesión del Barça será otra vez su gran debilidad. No vais a ganar la «Orejona» porque las dudas surgen del propio vestuario. Nada más y nada menos que del propio Messi. Ha sido el mismísimo dueño del club el que ya ha hecho un diagnóstico terminal para el mundo azulgrana: sin Neymar (lo dice Messi) no hay Champions.

Demasiada presión Lo de Messi es una carga de profundidad en el epicentro de un trasatlántico que cada año se hunde en las aguas del océano europeo porque el capitán no está a la altura. El capitán Messi ha abandonado el barco de la Champions los últimos años y ahora ha encontrado con el no fichaje de Neymar la excusa perfecta. El mayor enemigo del Barça en la Champions es el propio Barcelona y... Messi.

Poder descontrolado Lo tienes peor que España en Eurovision porque, además, el Real Madrid está agazapado a la espera de volver a ser quien siempre fue. Deja de acordarte de Cristiano Ronaldo y dile a los tuyos que hay que ponerse de pie ante el que es indiscutiblemente el rey de Europa. El Real Madrid sabe por qué fue eliminado por el Ajax, pero también sabe mejor que nadie como ganar la decimocuarta Copa de Europa. Hay trece incontestables razones para creer en otro Madrid campeón.

Barça: Este año no se escapa; por Quim Doménech

Ponte a analizar jugador por jugador, Duro. Haz un estudio dejando a un lado tus colores, que además todos sabemos que tienes varios (Madrid, Getafe, Liverpool...), y llegarás a la conclusión de que el Barça tiene la mejor plantilla de Europa. Tampoco me puedes negar que tenemos la delantera más efectiva. Se han acabado los disgustos. Tras la crueldad de las últimas eliminaciones, la Champions le debe una a los culés y esta temporada los verás en Canaletas celebrando la Sexta.

Los mejores de Europa La plantilla tiene claro que hay que priorizar la Champions. Los fichajes de Griezmann y De Jong completan un equipo sobradamente preparado para ganar la competición. Es el sueño del vestuario y esta temporada se lo van a tomar muy en serio. Messi abandera el reto y, aunque desees que siempre acabe cayendo, esta vez el mejor futbolista del mundo se lo toma como un reto personal. Ya lo hizo el año pasado y el accidente de Anfield evitó lograr un objetivo que vuelve a ser prioritario.

Vosotros, a por la Liga Te noto excesivamente eufórico, Alfredo. Has olvidado no sólo el ridículo ante el Ajax, sino que el madridismo anda flojo de ilusión tras los fichajes de este verano. Las tres Champions que ganásteis de forma consecutiva os han confundido y creéis que la volveréis a ganar con facilidad.

A no ser que queráis tirar la Liga otra vez en diciembre.

Yo empezaría por intentar ganar esta competición y, en especial, al Barcelona en los duelos directos. Esa debería ser tu auténtica y principal preocupación.