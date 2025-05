El espejo del alma de la Infanta Sofía: cejas rellenas, mechas finas y sonrisa diez

A los 18 años recién cumplidos de la hija de los Reyes de España, la piel empieza a mostrar su verdadera personalidad: adiós a la uniformidad, hola brillos en la zona T y esos granitos que aparecen cuando menos los esperas. Pero vamos, no te alarmes, son solo las señales de que tu rostro está diciendo «ya no soy una niña».

Hablemos de ti, Sofía. La pequeña de los reyes Felipe y Letizia ha ido cultivando un estilo que combina frescura con un toque chic que la hace destacar en cada aparición. Pero, ¡ojo! Es hora de empezar a darle un poco más de amor a tu piel y entrar de lleno en esas rutinas de «skincare» que tanto enganchan a la generación Z.

Cuando se trata de maquillaje, tu estrategia es clara: menos es más. Con esa famosa «cara lavada», apuestas por un look limpio que resalta tu belleza natural. Para tu 18 cumpleaños, has añadido un toque más intenso. Solo un par de capas de máscara de pestañas y un lápiz blanco en la línea de agua para esos ojos grandes y despiertos. ¡Me encantan tus cejas! Rellenas y laminadas, peinadas hacia arriba, son el toque final que enmarca perfectamente tu rostro. Y esos labios brillantes, ya sea con gloss o un «lip oil», juegan maravillosamente con el volumen natural que tienes.

Infanta Sofia of Spain, younger daughter of King Felipe VI and Queen Letizia, poses for portraits ahead of her 18th birthday CASA REAL / HANDOUT Agencia EFE

Lo que es cierto es que tu piel está en un punto intermedio: ya no eres una niña, pero tampoco una adulta hecha y derecha. No hace falta volverse loca con tratamientos intensivos; lo que necesitas son productos sencillos que limpien e hidaten tu piel y, sobre todo, un poco de constancia. A pesar de no ser la heredera al trono, has dejado huella con tu estética desinhibida, como aquella vez que te apareciste con las uñas pintadas de azul bebé en Palma de Mallorca. Y no podemos olvidar tu melena XL. Mientras otras royals se atreven a experimentar con cortes, tú has decidido mantener tu cabello largo y sano, siempre con un look fresco. Tu corte actual, con capas largas, añade movimiento y volumen, dejando atrás las trenzas y recogidos de la infancia. Además, esas mechas finas balayage resaltan tu rubio natural, dándole un aire dulce y suavizando aún más tus rasgos. Ah, y un dato interesante: aprovechaste los largos días de pandemia y el hecho de llevar mascarilla para comenzar un tratamiento de ortodoncia. Así, tus brackets quedaron escondidos. El buen tratamiento de ortodoncia ha marcado un notable antes y después en tu vida. Impresionante estilazo.