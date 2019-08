Caras nuevas (Unai Núñez y Sarabia) y regresos (Alcácer, Thiago) en la lista de la selección

La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la lista de convocados para los próximos compromisos de España contra Rumanía e Islas Feroe. Esta vez no hubo vídeo, como en las últimas citas, ni rueda de prensa, para respetar el luto por el desgraciado fallecimiento de la hija pequeña del ex seleccionador Luis Enrique. Se trata de la primera lista exclusiva de Robert Moreno, ya que la anterior, aunque se sentó él en el banquillo, el entrenador nacional era todavía Luis Enrique. Las grandes novedades son el central del Athletic Club Unai Núñez y el atacante del PSG Sarabia, que llevaba tiempo sonando para ser internacional tras su gran temporada en el Sevilla. Algunas caras viejas regresan, como Paco Alcácer (Borussia Dortmund), que ya había estado alguna vez con Luis Enrique, Suso (Milan), Thiago (Bayern) o el ahora futbolista del Arsenal Ceballos, que se perdió los últimos encuentros. En la lista no hay hombres habituales como Iago Aspas o Sergi Roberto. Isco, Asensio y Morata están lesionados.

España afronta la próxima semana dos partidos de clasificación para la Eurocopa contra Rumanía a domicilio (jueves 5 de septiembre a las 20:45) y contra Islas Feroe en el Molinón (domingo 8 de septiembre a las 20:45), un encuentro que iba a ser un homenaje a Quini y en el que ahora también se tendrá un recuerdo para Luis Enrique por el dramático fallecimiento de su hija Xana.

Porteros: De Gea, Kepa y Pau López.

Defensas: Gayá, Jordi Alba, Carvajal, Mario Hermoso, Unai Núñez, Sergio Ramos, Llorente y Jesús Navas.

Centrocampistas: Parejo, Busquets, Rodri, Thiago, Saúl, Fabián, Suso y Ceballos.

Delanteros: Rodrigo, Sarabia, Paco Alcácer y Oyarzábal.