Carlitos Alcaraz y lo nunca visto

Jan Lennard Struff es alemán, tiene 33 años, ocupa el puesto 65 del ranking mundial y no se ha visto en otra igual. Tampoco un torneo de la talla del Masters 1.000 madrileño ha tenido un finalista como Struff. Hace más de dos semanas estaba peleándose en las pistas de entrenamiento de la Caja Mágica para entrar en el cuadro principal. Karatsev, su víctima en semifinales, le impidió entrar por méritos propios. Una invitación por una baja de última hora le coló entre los mejores y hasta hoy. «Eres una máquina», escribió Boris Becker en su cuenta de Instagram sobre el de Warstein antes de la que será la primera gran final de su vida.

No es un novato en la Caja Mágica, pero casi. Hasta este año apenas había jugado cinco partidos en el barrio de San Fermín. Ganó uno en 2018, otro en 2019 y hace dos años no superó la primera ronda. Lo de esta edición es excepcional se mire por donde se mire. Struff ha sido este año un habitual en los torneos challenger porque en 2022 una rotura en el dedo de un pie le apartó del «top 100». Antes de Madrid había jugado este curso 11 partidos del circuito ATP con los cuartos de Montecarlo como techo.

Lo suyo en Madrid da para convertirse en el relato del torneo si no estuviera enfrente Alcaraz. «Era mi cumpleaños y perdí con Karatsev, pero tuve la suerte de ser recuperado. Es una historia loca. Nunca podría haber imaginado llegar a la final después. Eso demuestra que nunca debes rendirte y siempre hay que intentarlo», asegura Struff. El alemán perdió la única final que ha jugado. Fue en Múnich, en 2021 ante Nicoloz Basilashvili.

Será la tercera ocasión en que Alcaraz y Struff se midan. En Roland Garros 2021, el alemán se impuso en tres sets y el año pasado en Wimbledon la victoria fue para Carlitos en cinco. «Gané en 2021, pero para los jóvenes dos años es mucho tiempo. Jugamos un gran partido en Wimbledon el año pasado y estuve cerca», comenta el germano.

Alcaraz puede convertirse hoy en la primera raqueta que defiende título con éxito en Madrid después de Nadal. Carlitos busca el décimo título de su carrera, el cuarto en 2023 después de levantar el Masters 1.000 de Indian Wells, Barcelona y Buenos Aires. Sus números en tierra y en España son rotundos. Suma veinte victorias seguidas y esta temporada en arcilla acumula 18 victorias y una derrota, que llegó en Río ante Cameron Norrie más que nada por problemas físicos. La otra derrota que ha sufrido esta temporada fue ante Sinner en Miami. «No me he parado a pensar que, ostras, tengo 20 años y apenas acabo de arrancar. Pero he peleado por estar en estas condiciones, esto es lo que quería desde siempre. No tengo vértigo ni por lo ya vivido ni por lo que me queda», aseguró el número dos del mundo que la próxima semana podría recuperar el uno.