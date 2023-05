Alcaraz cumple 20 años: los espectaculares números que deja como adolescente

Carlos Alcaraz cumple 20 años el viernes 5 de mayo y entra en la edad adulta. Atrás deja una adolescencia con unos números sobre la pista de tenis que no dejan de sorprender: 150 partidos, con 117 victorias y 33 derrotas (contra 'top 10' el balance refleja un asombroso 17-9); 9 títulos ya, uno de ellos de Grand Slam (US Open 2022), tres Masters 1.000 (Miami y Madrid en 2022 e Indian Wells en 2023), dos ATP 250 (Umag 2021 y Buenos Aires 2023) y tres ATP 500 (Barcelona 2022 y 2023 y Río 2022); y el número uno más joven de la historia, cuando alcanzó la cima el pasado septiembre con 19 años y 114 días. Lo perdió en enero y lo volvió a recuperar un par de semanas más entre marzo y abril... Y volverá a lo más alto si conquista Madrid por segunda vez.

"Increíble...", contesta él. "Llevo dos años y medio en el circuito y haber jugado tantos partidos y haber ganado tantos y haberme consolidado en tan poco tiempo es un orgullo", añadió el tenista murciano. Pero eso es sólo el pasado, ahora piensa en el futuro. "No me da vértigo. Soy muy ambicioso y no me gusta perder ni a las canicas. No me voy a cansar, vivo el día a día y me encanta jugar al tenis. Mi sueño es ser uno de los mejores de la historia; sé que es un sueño grande, probablemente demasiado grande, pero creo que en la vida tienes que pensar en grande y soñar en grande".

"Sé que es un sueño grande, quizá demasiado, pero quiero ser uno de los mejores de la historia"

En grande soñaba también Borna Coric, que será el primer rival del Alcaraz adulto en las semifinales que se disputan el mismo día del cumpleaños en la Caja Mágica. Era el típico jugador joven al que todos apuntaban como ganador de Grand Slam, por su etapa júnior y porque rezuma clase por todos los costados. Tenía victorias sobre Nadal y Federer, por ejemplo, y se estaba estableciendo en la élite (a un ritmo más lento que Alcaraz, eso sí), hasta que las lesiones llegaron a su vida, y en plena recuperación del hombro que casi le hace colgar la raqueta apretó además la pandemia y decidió parar un tiempo para todo: por la agitada vida del tenista, la presión de la que tanto se habla ahora, y para recuperarse.

Está de vuelta. Con 26 años, sigue siendo joven y Madrid le gusta. Llegó con antelación para adaptarse y va a disputar las semifinales por primera vez (ya estuvo en cuartos), sin mucho que perder porque Alcaraz es favorito. El español lleva seis torneos en 2023, incluido este, y siempre ha llegado a la penúltima ronda (tres títulos y una final). "Trabajo para tener un nivel alto siempre, no estar en uno arriba y en otro abajo", desvela.