Carlos Soria corona el Manaslu a sus 86 años.

El 26 de septiembre de 2025 quedará grabado en la historia del alpinismo español. Ese día, Carlos Soria, a sus 86 años, logró alcanzar la cima del Manaslu a la 1:45 de la madrugada (hora española). Con esta ascensión, el veterano montañero se convirtió en la persona de mayor edad en coronar una montaña de más de 8.000 metros, un hito que trasciende lo personal y adquiere un fuerte valor simbólico: coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española que conquistó un “ochomil”, en la que él mismo participó en 1975 junto a Gerardo Blázquez y Jerónimo López Martínez.

La gesta de Soria supone además superar un récord que se mantenía desde 2013, cuando el japonés Yuichiro Miura escaló el Everest con 80 años. Tras coronar la cumbre del Manaslu, el equipo del alpinista compartió la noticia en redes sociales antes de iniciar el descenso hacia el Campo 2, donde tienen previsto descansar para continuar al día siguiente el regreso al Campo Base.

Con esta cima, Carlos Soria alcanza ya 12 de los 14 “ochomiles” existentes, quedándole únicamente el Shisapangma y el Dhaulagiri para completar la colección. Su trayectoria lo sitúa como un referente mundial: es el único alpinista que ha coronado diez de estas grandes montañas después de cumplir los 60 años, demostrando que la pasión, la disciplina y la perseverancia pueden desafiar incluso al paso del tiempo.

Su historia es también la de un hombre que nunca se rindió. A lo largo de las últimas décadas, Soria ha afrontado duras expediciones en las que no siempre alcanzó la cumbre, pero en cada intento acumuló experiencia, aprendizaje y respeto por la montaña. Esa constancia lo ha convertido en un ejemplo de resiliencia, capaz de sobreponerse a fracasos y regresos forzados para volver una y otra vez con la misma ilusión.

El Manaslu, conocido como “la montaña del espíritu”, ha tenido un papel especial en su vida. Allí vivió en 1975 el inicio de la gran historia del alpinismo español en los ochomiles, y allí mismo, medio siglo después, vuelve a inscribir su nombre en los anales del deporte mundial. En ese contraste entre el joven que dio sus primeros pasos en la élite y el veterano que se niega a poner fin a sus sueños, se encierra la grandeza de su trayectoria.

Más allá de los récords y las estadísticas, Carlos Soria representa un mensaje universal: la edad no es un límite para quienes mantienen viva la pasión. Su éxito en el Manaslu a los 86 años trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una lección de vida, un recordatorio de que la voluntad, la preparación y la fe en uno mismo son capaces de derribar cualquier barrera, incluso aquellas que parecen insalvables.