Carmen Weiler se corona campeona de Europa de los 200 espalda, con récord de España

Carmen Weiler hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras coronarse este miércoles nueva campeona continental de los 200 espalda.

Un oro que Weiler, que estudia y entrena en Estados Unidos a las órdenes del español Sergi López, adornó con un nuevo récord de España al firmar un tiempo de 2:01.66 minutos. Medio segundo menos que la plusmarca nacional que ella misma estableció el pasado año en los Mundiales de piscina corta de Budapest, en los que la española, de 21 años, ya fue quinta en esta misma distancia.

Una marca que situaba a Weiler, nacida en Bangkok y criada en Singapur, como la máxima favorita al oro, pese a acceder a la final con el tercer mejor registro por detrás de la francesa Pauline Mahieu y la británica Katie Shanahan. Pero Carmen Weiler, de padre alemán y madre española, sabía que contaba con un amplio margen de mejora, todo un as en la manga, que la nadadora del Canoe hizo valer y, de qué manera, en la final.

Poco le importó a la española que Mahieu, bronce hace dos años en los Europeos de Otopeni, saliese escopetada y superarse los primeros cincuenta metros en primera posición con una ventaja de apenas 18 centésimas sobre Weiler. Con un magnifico giro completado con un no menos sensacional nado subacuático Carme Weiler superó a la francesa en el siguiente largo para situarse en una primera plaza que ya no abandonaría hasta el final.

Si Weiler contaba con una ventaja de 25 centésimas sobre Mahieu al paso por los primeros cien metros, a falta de cincuenta para el final, la nadadora española distanciaba en 87 centésimas a la gala. Pero ni así rebajó su ritmo Carmen Weiler que finalmente aventajó en 1.13 segundos a la británica Katie Shanahan, que no desaprovechó el hundimiento final de la francesa Pauline Mahieu para repetir la medalla de plata que ya logró en 2023 en Otopeni.

Cansancio que no impidió a Mahie ocupar el tercer escalón del podio tras tocar la pared con un crono de 2:03.02 minutos, casi un segundo y medio más -1.36- que la española Carmen Weiler.

Un podio que la española tratará de volver a repetir en alguna de las otras tres pruebas, los 50 y 100 espalda, así como los 100 libre, en las que Weiler volverá a competir en estos Europeos de Lublin.