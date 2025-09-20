Carta a María Pérez, nuestra Reina del Atletismo Español

La continuidad, lo rutinario, puede llegar a ser algo muy aburrido e incluso fatídico para el día a día del resto de las personas. No es tu caso, María, y tu repetición cuádruple de oros.

María es ese tipo de persona (y digo persona, antes que atleta) que es excepcional. Para los profanos/as del atletismo, su nombre sonará, de vez en cuando, entre Mundiales, Juegos Olímpicos y Europeos. Para aquellos que tenemos la gran suerte de conocerla, nos sentimos caprichosos de poder conocer a la persona que se esconde detrás de la atleta.

Con un don especial para los niños, volcada en los peores momentos del COVID como voluntaria con la Cruz Roja, organizó un camión de ayuda con el desastre de la DANA en Valencia y un largo etcétera, solo aquellos que hemos estado cerca de ella podemos tener la idea de la grandeza que ocupa en un cuerpo tan pequeño.

Es verdad que, cuando te veo y sigo detrás de una pantalla o televisión, pueda llegar a entender y predecir qué puede estar pasando por tu cabeza en ciertos momentos de la carrera… pero la magnitud de lo que has hecho es terreno desconocido para el resto de los mortales.

Y no quiero olvidarme de tu entrenador, Jacinto, hombre sabio, prudente, escondido, que siempre amó y defendió nuestra disciplina. Juntos, hacéis una dupla poderosísima y envidiable.

Creo que los españoles no somos conscientes de que esta pareja, de Orce y Guadix, están escribiendo de oro las páginas del atletismo y del deporte español.

Sus nombres retumbarán durante unos pocos días para pasar al desierto del anonimato… pero tu ejemplo perdurará en la eternidad por los valores que encarnas y transmites.

Amiga mía, humildemente digo en nombre de todos/as, GRACIAS. No vale solo ser una “ganadora de carreras”, sino una CAMPEONA. Todo el éxito que nos traigas para España es la esperanza de miles de niños y niñas que sueñan con ser algo parecido a ti. Todo aquello que consigas, lo repartes fervorosamente con el resto.

María Pérez no ha ganado 2 medallas de oro en los últimos Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio, sino que nos has hecho vibrar en la conjunción de ser una grandísima atleta, pero mucho mejor como persona.

María, el peso de los cuatro oros mundiales (única atleta española en la historia del atletismo español) es ínfimo con el valor del oro de tu corazón.