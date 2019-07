Caster Semenya se queda sin Mundial por sus niveles de testosterona

Caster Semenya no podrá competir en los próximos Mundiales de Doha que se celebran del 27 de septiembre al 6 de octubre en Doha. La doble campeona olímpica de 800 y defensora del título mundialista ha visto cómo un tribunal suizo revocaba la suspensión temporal del polémico reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que afecta a las atletas hiperandróginas. La decisión llega a la espera del recurso presentado por la atleta surafricana contra el citado reglamento de la IAAF que califica como «discriminatorio».

«Estoy muy decepcionada por no poder defender el título que tanto me costó ganar, pero esto no me hará renunciar a seguir en mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas involucradas», asegura la mediofondista en un comunicado. Su abogada, Dorothee Schramm, afirmó que «un juez de la Corte Federal Suprema de Suiza revocó los fallos anteriores que habían suspendido temporalmente el reglamento de la IAAF a la espera del resultado de la apelación de Caster contra la decisión del TAS», el Tribunal de Arbitraje Deportivo que en mayo se pronunció a favor de la nueva normativa. «Continuaremos defendiendo el recurso de Caster y luchando por los derechos humanos fundamentales. Una carrera siempre se decide en la línea de meta», argumentó Schramm.

Semenya está inmersa desde hace tiempo en una pelea con la IAAF. La Federación considera que las atletas hiperandróginas deben someterse a tratamientos hormonales para rebajar los niveles de testosterona y así poder competir a nivel internacional en las pruebas que van de los 400 metros a la milla. La IAAF estima que una tasa de testosterona elevada ofrece a estas atletas una ventaja injusta en la categoría femenina. Para el estado civil, la atleta sudafricana es una mujer. Pero para la IAAF, las mujeres como Caster Semenya, con atributos masculinos debidos a una cierta diferencia de desarrollo sexual, son «hombres biológicos».