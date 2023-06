Celebración de España tras la Liga de Naciones: horario, dónde ver y cómo ir a la celebración de la selección

La selección española ganó un nuevo título tras 11 años sin levantar ningún trofeo. Esta UEFA Nations League ratifica que el conjunto español está en un momento impecable. La selección ya está en España y habrá acto oficial en La Zarzuela a las 12.00 de la mañana. Sin duda, la parte fuerte de la celebración será en el WiZink a partir de las 20.00 horas, donde abrirán las puertas a partir de las 18:00 horas. Se podrá seguir online desde el canal de Youtube de la Federación.

Noticias relacionadas El pastizal que gana España tras ser campeona de la Nations League

España logra un total de 12.750.000 sumando los 1.500.000€ de su condición de equipo de Liga A, los 750.000€ por acabar primera en su grupo y otros 10.500.000€ por terminar como campeón. "Sinceramente no me esperaba llegar y besar el santo porque tenía otras responsabilidades y estaba haciendo mi trabajo con las categorías inferiores de la Federación. Pero cuando me hicieron seleccionador me salió el gen competitivo. Conocía el grupo y sé que son ganadores, y seguirán ganando. Estoy feliz por España, y ojalá esto despierte otra vez la ilusión y estemos todos orgullosos de la Selección otra vez. Ganar da un lustre y espero más alegrías en el futuro. Todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria y esto nos dará tranquilidad. Es un grupo ganador y esa secuencia seguirá en el futuro", dijo el seleccionador.

"Hemos disfrutado el momento. Ha sido un camino duro y he tenido con él una conversación de amigos que celebran un éxito. Los protagonistas son los jugadores, que son los que son lo han ganado. Hemos disfrutado mucho en esta concentración. Yo he sido futbolista y sé lo que se siente al ganar y sé que es su momento porque yo he sido futbolista", concluyó.

Una de las claves de este vestuario está en la naturalidad. Los futbolistas están en sus posiciones y eso genera una confianza extra, además hay una mezcla entre jóvenes y veteranos que potencian la calidad del grupo de manera general.