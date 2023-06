El pastizal que gana España tras ser campeona de la Nations League

La selección española ganó un título 11 años después y como premio gana 10,5 millones de euros por ser campeón. Por su parte, Croacia se lleva nueve millones de euros e Italia en el tercer lugar se embolsa ocho millones. Esta competición cumple su tercera edición y llegó para suplir los amistosos carentes de interés competitivo la mayoría de ellos. Desde la fase de grupos, se reparte dinero a cada selección que la juega. Son 1.500.000€ a los de la Liga A, 1.000.000€ a los de la Liga B, 750.000€ a los de la Liga C y 500.000€ a los participantes de la Liga D.

Los campeones de cada grupo reciben una suma que depende del grupo y la liga: oscila entre los 750.000€ y los 250.000€. España logra un total de 12.750.000 sumando los 1.500.000€ de su condición de equipo de Liga A, los 750.000€ por acabar primera en su grupo y otros 10.500.000€ por terminar como campeón.

"Sinceramente no me esperaba llegar y besar el santo porque tenía otras responsabilidades y estaba haciendo mi trabajo con las categorías inferiores de la Federación. Pero cuando me hicieron seleccionador me salió el gen competitivo. Conocía el grupo y sé que son ganadores, y seguirán ganando. Estoy feliz por España, y ojalá esto despierte otra vez la ilusión y estemos todos orgullosos de la Selección otra vez. Ganar da un lustre y espero más alegrías en el futuro. Todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria y esto nos dará tranquilidad. Es un grupo ganador y esa secuencia seguirá en el futuro", dijo el seleccionador.

"Hemos disfrutado el momento. Ha sido un camino duro y he tenido con él una conversación de amigos que celebran un éxito. Los protagonistas son los jugadores, que son los que son lo han ganado. Hemos disfrutado mucho en esta concentración. Yo he sido futbolista y sé lo que se siente al ganar y sé que es su momento porque yo he sido futbolista", concluyó.

La victoria de España supone una dosis de motivación extra y abre un debate respecto a las dos caras de la selección en estos dos últimos tiempos tanto con Luis Enrique como con De la Fuente. Una de las diferencias entre el partido contra Marruecos y el de Croacia se encuentra en que con De la Fuente el equipo era mucho más vertical y buscaba más el gol de manera directa. En el Mundial, el combinado nacional apenas tiró entre los tres palos en los octavos.