Charlotte Dujardin, un referente de la Doma Clásica, vuelve a competir

Charlotte Dujardin es una amazona británica de Doma Clásica con seis medallas olímpicas e innumerables títulos del circuito internacional que el pasado fin de semana ha vuelto a competir en el Hunters Equestrian de Gloucestershire (Reino Unido)

Y es que a primeros de julio del año pasado apareció un vídeo de 2020 en el que se observaba un comportamiento no muy apropiado de Charlotte con un caballo durante una sesión privada de entrenamiento. Azotaba en exceso a un caballo con una larga fusta y eso provocó su inmediata suspensión provisional por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Dujardin se quedó sin los Juegos de París, recibió un año de suspensión y una multa de 10.000 francos suizos.

"Respeto plenamente el veredicto emitido por la Federación Ecuestre Internacional. Mis acciones en el vídeo no reflejan quién soy, y solo puedo disculparme nuevamente", apuntó en sus redes sociales que han estado paradas desde entonces. Su comunicación fue escueta, contenida y con la intención de no enturbiar aún más el escándalo. Alejada de la competición ha tenido su segundo hijo y una vez concluida la sanción regresará, aunque no ha confirmado dónde y cuándo.

Charlotte no formará parte del equipo británico para el inminente Campeonato de Europa de Doma Clásica en Crozet. La británica ya no cuenta con "Imhotep", el caballo con el que se preparaba para París y que fue vendido a Diana Porsche. Tampoco cuenta con "Times Kismet", su otra gran promesa, ahora en manos de Jessica von Bredow-Werndl. Su cuadra sigue siendo del máximo nivel con "Alive And Kicking" como yegua más prometedora. "Entiendo la responsabilidad que conlleva mi posición en el deporte, y siempre me esforzaré por hacerlo mejor", apuntó en su momento.

LA RAZÓN ha contactado con Carl Hester, su entrenador, con la intención de entrevistar a Charlotte, pero después de agradecer el interés prefieren mantener un perfil bajo.

Desde que se subió a un poni con dos años en Hertfordshire (Inglaterra), Charlotte Dujardin ha construido una carrera referencial. Con "Valegro", el caballo que ella misma ayudó a domar bajo la tutela de Carl Hester conquistó dos oros en Londres 2012 y repitió número de medallas, oro y plata, en Río 2016. Regresó al podio olímpico en Tokio 2020 con dos bronces montando a "Gio" y era una de las favoritas en París.

Es la primera amazona en la historia que ha logrado simultáneamente los títulos de campeona olímpica, mundial y europea. También llegó a ser reconocida por la monarquía británica cuando en 2013 fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y en 2017 fue ascendida a Comendadora de la Orden del Imperio Británico (CBE).