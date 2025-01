Felipe Orts: "Hasta los belgas estaban de mi parte hoy"

Felipe Orts, el campeón de España de ciclocross, nació a 30 kilómetros del circuito que acoge la única prueba de la Copa del Mundo que se disputa en España. Y se nota. El corredor de Villajoyosa recibió el cariño de todos los aficionados, que gritaban su nombre a su paso. Los niños le pedían autógrafos después de su entrenamiento. "He sentido todo el apoyo de mi pueblo, de toda la Comunitat Valenciana… ¡incluso los belgas estaban de mi parte hoy! Estoy muy contento porque en esta carrera es una barbaridad como el público anima. No sólo a mi, sino a todos los corredores. Eso convierte a Benidorm en una de las mejores carreras de la temporada", reconocía después de la carrera. Porque Felipe, que tiene casa allí donde pasa el invierno para entrenar y competir, también es un poco belga.

Orts fue sexto, su mejor clasificación hasta el momento en las tres ediciones que se disputan en Benidorm. Y su resultado podía haber sido aún mejor, después de rodar en cabeza en las primeras vueltas. "Cuando faltaban tres o cuatro vueltas he tenido un pequeño toque con Iserbyt y me he descolocado bastante y me ha hecho sufrir para volver a tener esas posiciones de cabeza. Creo que he gastado una bala que luego me ha hecho falta para pelear por el podio", asumía.

"Hemos estado muy cerca, pero hemos estado en la pelea. Sabía que era difícil conseguirlo, pero estoy contento porque de nuevo hemos mejorado el puesto del año pasado y eso significa que hemos dado otro pasito. He hecho la mejor carrera posible", añadía el corredor español.

Felipe conoce el circuito, que ha sufrido alguna modificación para esta temporada, pero eso no parece afectarle. "Los cambios del recorrido no han influido en el desarrollo de la carrera porque la recta de arriba se hacía dura, pero lo que importa es la acumulación de esfuerzos porque estás, prácticamente, medio circuito subiendo y eso lo pagas en la vuelta en la que se aprieta fuerte. El circuito es rápido, pero es seguro, que es lo que importa", asegura. "Todo el mundo ha disfrutado del espectáculo del mejor ciclocross a 20º y eso va a hacer que todos quieran volver", concluye.