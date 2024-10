El ciclista etíope que mueve cielo y tierra para encontrar equipo... ¡por Twitter!

El mes de octubre es la transición entre una temporada ciclista y la siguiente. Y, para muchos corredores, es también el mes del vértigo ante la incertidumbre de si conseguirán un nuevo contrato o, por el contrario, se quedarán sin equipo y tendrán que poner fin a su carrera deportiva.

Tal es el caso del etíope Negasi Abreha, campeón nacional de su país y, hasta el momento, ciclista del Q36.5 suizo de categoría ProTeam, la segunda división del ciclismo mundial. En septiembre, el equipo le comunicó que no renovaría su contrato más allá de este año, por lo que queda libre y ahora busca por todos los medios acomodo para seguir en el pelotón profesional.

Y, en ese empeño, ha tirado de redes sociales. En concreto, Twitter/X. Abreha, cuarto en el Campeonato de África en ruta hace unas semanas, ha publicado un hilo de varios tuits en el que intenta convencer a los equipos para que cuenten con sus servicios. "No tengo un agente que me pueda encontrar un equipo y ya estamos en octubre, cuando muchos equipos cierran sus plantillas. Así que no sé muy bien qué hacer y recurro aquí", explica Abreha.

A sus 24 años, Abreha confía en "continuar este viaje" y no sólo por él mismo, sino también "por toda la gente de Etiopía que podéis ver en esas imágenes cuando gané el Campeonato Nacional de mi país", explica.

Pese a que no es la vía más común, lo cierto es que el caso de Abreha no es el único en el que un ciclista trata de acudir a las redes para lograr equipo. Eduardo Sepúlveda hizo lo propio en 2022 y, hace ahora una década, François Parisien consiguió un contrato con el Argos-Shimano en 2013 gracias a un post de Facebook. Ese mismo año ganó una etapa de la Volta a Catalunya y, finalmente, dejó la bici a final de temporada.