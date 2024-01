Un Clásico sin red para el Barça

El 13 de diciembre el Barça caía ante el BAXI Manresa en el Palau (82-83). Roger Grimau hablaba del «peor momento desde que estoy aquí, a nivel de resultados y un poco de sensaciones». Desde entonces todo en el Barcelona ha ido a peor. Dos semanas después caía por 20 en Málaga (91-71) y 48 horas más tarde de lo del Carpena, el equipo se desangraba por otros 20 en Mónaco (91-71). La desesperación que transmitió el lenguaje gestual de Grimau en la conferencia de prensa tras la derrota en el Principado daba muchas pistas de cómo terminó el Barça 2023. La comparecencia de Juan Carlos Navarro, el director de la sección de baloncesto, el último día del año dio todavía más. «Ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y que no son dignas de este club y de esta camiseta. Hay cosas que ya están habladas y que no volverán a suceder. Todos los jugadores deben dar un paso adelante para cambiar esta dinámica», afirmó el exjugador.

Navarro apunta directamente a los jugadores exculpando, de momento, a Grimau. «Es un proyecto nuevo en el que Roger Grimau es nuestro referente y lo sigue siendo. Está haciendo un gran trabajo y no es fácil. Ya sabemos cómo es nuestro club y esa camiseta, que exige mucho. Somos conscientes de que lo está intentando hacer todo para que el equipo fluya como hizo a principio de temporada», aseguró Navarro. Y el nombre propio es el fichaje estrella de este curso, Willy Hernangómez. El pívot, además de no ser el factor diferencial que se buscaba con su fichaje, es un lastre en defensa y desde Barcelona hay quien asegura que la relación con Grimau es inexistente y que este trató de hablar con el jugador en el descanso en Mónaco y Willy le dijo que tenía las horas contadas en el banquillo. En los dos últimos cuartos no jugó un minuto. La otra pieza clave que está muy lejos de su rendimiento es Satoransky, aunque toda la plantilla, con excepción de Vesely, está lejos de su mejor nivel.

Y eso se ha traducido en un mes de diciembre que ha sido una pesadilla. El Madrid no ha perdido un solo partido y su balance esta temporada es de 33/2 (victorias/derrotas). El Barça ha caído en siete de los diez últimos partidos y ya acumula 13 derrotas, dos de ellas precisamente ante el Madrid: semifinal de la Supercopa y Euroliga. La visita del Madrid al Palau puede marcar un punto de inflexión en el banquillo azulgrana. Si el partido se tuerce, la hinchada girará su mirada al palco. La sección está sondeando el mercado en busca de un exterior que anote desde fuera, pero hay también quien apunta que otra derrota dolorosa podría acabar con la trayectoria de Grimau en el banquillo. Los nombres ya suenan por los pasillos del Palau. Pesic, Peñarroya, Itoudis, Scariolo... el Clásico puede marcar el futuro más inmediato del Barça.