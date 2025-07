Otro revés para el Barça: Luis Díaz también pone una condición para fichar

Con la opción de Nico Williams ya fuera de la mesa, el FC Barcelona ha intensificado los contactos con los representantes de Luis Díaz para trabajar en un borrador de contrato, en caso de que el Liverpool se mostrase dispuesto a negociar su salida este verano. El extremo colombiano ha manifestado en varias ocasiones su deseo de vestir algún día la camiseta azulgrana, un sueño que recuerda al recorrido que siguió en su momento Luis Suárez.

Según publicó Mundo Deportivo, a diferencia de Nico Williams, Luis Díaz estaría dispuesto a prescindir de una cláusula liberatoria que le permitiera quedar libre si el Barça no pudiera inscribirlo debido a sus problemas con el fair play financiero. Este tipo de cláusula fue una de las razones por las que Deco descartó a Nico.

No obstante, según informó AS, la agencia del internacional colombiano plantea incluir en el contrato una compensación económica que el Barça debería abonar si no logra inscribir al jugador antes del 31 de agosto. Es decir, Díaz no quedaría libre si no puede jugar, pero el club azulgrana tendría que asumir una indemnización que cubra el perjuicio deportivo que supondría para el jugador quedar inactivo hasta, al menos, el mercado invernal. Este acuerdo reflejaría la disposición del futbolista a esperar, siempre que se le garantice una compensación económica.

Esta cláusula, que todavía no ha sido aceptada por el club, se suma a una operación ya de por sí complicada, a pesar del firme interés de Deco en el jugador desde hace dos temporadas.

Luis Díaz, que llegó al Liverpool desde el Oporto a cambio de 55 millones de euros, tiene contrato con los reds hasta 2027. Aunque el club inglés ha intentado renovar su vínculo, el colombiano se siente infravalorado en lo económico y mantiene su voluntad de salir.

A diferencia de Nico Williams, que tenía una cláusula de rescisión, en la Premier League es el club el que fija el precio. A comienzos del verano, se estimaba que el coste del traspaso rondaría los 70 millones de euros. Sin embargo, el reciente y trágico fallecimiento de Diogo Jota ha cambiado el panorama. En Anfield, las emociones están a flor de piel y, además del vacío humano, el equipo enfrenta un reto deportivo importante. Todo ello complica aún más la posible salida de Luis Díaz rumbo al Camp Nou.