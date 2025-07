El equipo de LaLiga que alcanzó hace mes y medio un acuerdo con el Real Madrid para fichar a Gonzalo

El presidente del Getafe, Ángel Torres, reveló este martes que el tiene un acuerdo desde "hace mes y medio" para fichar al delantero del Real Madrid Gonzalo García, "tanto con el club como con el representante", siempre y cuando el atacante no continúe en la entidad merengue.

"Había un compromiso que, siempre que no se quedara en el Real Madrid, podría venir. Este es un acuerdo de hace mes y medio, tanto con el Madrid como con el representante. Pero dado cómo está el niño, pues es posible que no...", avanzó el mandatario 'azulón' durante la presentación de las nuevas equipaciones para la temporada 2025-2026.

Pero Ángel Torres advirtió que "en fútbol todo cambia". "Lo que hoy parece negro, mañana es blanco. Esperemos que si viene 'Gonzalito', yo creo que sería una buena ayuda", deseó, con "la esperanza" de que "uno o dos" jugadores de la estructura del Real Madrid firmen por el Getafe para la próxima temporada.

El Getafe estuvo cerca de hacerse con Gonzalo en el mercado invernal

"El año pasado lo quisimos y en enero estuvo a punto de venir. La cosa es que Raúl (González) no quería deshacer el equipo (Castilla) porque estaba en descenso. Entonces, tuvimos que ceder y no insistir. Pero llevamos dos años detrás de ese futbolista. Vamos a ver el Mundial, vamos a ver mañana quién juega, cómo lo hace. Y bueno, que siga metiendo goles. Si puede venir, luego que venga. Y si no, ¿qué le vamos a hacer?", agregó sobre Gonzalo García.

Además, Ángel Torres reiteró que el Getafe no está en venta. "No. Está en venta desde que yo llegué. Llevo 25 años y todos los años siempre sale un periodista diciendo... Y ahora es el Liverpool. Pero no está en venta. Algún día me tendré que ir. Pero hasta entonces falta mucho", explicó.

Finalmente, el presidente 'azulón' valoró los cambios en el VAR y el Comité Técnico de Árbitros (CTA), con las salidas de Luis Medina Cantalejo y Clos Gómez. "Creo que soy una autoridad en el fútbol para ver que hay cosas que no funcionan. Yo creo que es una buena herramienta si se sabe manejar. Ahora no se ha sabido manejar y yo espero que para el año que viene, con los nuevos cambios se ponga gente independiente que no tenga nada que ver con el arbitraje en activo", deseó.

"Ya está bien que lo quiten (a Medina Cantalejo). Pero no es fácil, a veces creemos que tenemos razón, pero no es fácil. Pero yo creo que necesitaba un cambio y abrir las ventanas para que se ventilen Las Rozas", concluyó.