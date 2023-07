El contundente apoyo de Feijóo a Ana Peleteiro y su aviso sobre la ley trans: "Estoy con ella..."

Las “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes y una de las últimas deportistas en pronunciarse en contra ha sido Ana Peleteiro.

La especialista en la prueba de triple salto no ha vivido días fáciles tras dar su opinión sobre la inclusión de atletas trans en las categorías. "Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", aseguró la atleta que ha regresado a la competición tras 15 meses alejada de las pistas.

Unas declaracionesque no le saldrían gratis y que la llevó a ser acosada y crucificada en Twitter. "Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas. Afortunadamente he trabajado mucho en terapia para que este tipo de mensajes no me afecten en mi día a día", denunció en un comunicado en redes sociales.

Ahora, Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones, ha defendido en Marca a la atleta gallega. El que fuera presidente de la Xunta ha querido mostrar públicamente su apoyo a su paisana Ana Peleteiro.

"Me parece que Ana Peleteiro ha sido vilipendiada de forma injusta y por tanto, yo estoy con ella", señalaba rotundamente Núñez Feijóo. El político gallego ha prometido, que si llega a la presidencia del Gobierno, cambiar de la competición masculina a la femenina no será fan fácil como que "usted o yo en 48 horas nos declaremos mujer y podamos entrar en las competiciones sin ningún límite más allá de nuestra manifestación de voluntad, porque no hace falta hacer ningún tipo de hormonación y ningún tipo de cirugía".

Derogaré la Ley Trans

El candidato del PP también ha sido contundente sobre cual será su política en este tema. "La mayoría de los deportistas, tanto hombres como mujeres, sabe muy bien que no se puede utilizar ningún tipo de artificio legal para variar el resultado en la competición. No debemos estar tibios ahí. Es un asunto lo suficientemente serio", argumenta Feijóo que ha anunciado que si gana las elecciones derogará la Ley Trans.

"Vamos a hacer una nueva ley para ese colectivo y en el ámbito del deporte nos hemos manifestado de una forma explícita en el programa electoral", sentencia.