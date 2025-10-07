El contundente mensaje de un tertuliano de "El Chiringuito" a Flick: "No conoce el fútbol español..."

El Fútbol Club Barcelona vuelve a estar en el ojo del huracán. La derrota frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán ha encendido las alarmas y, como era de esperar, las tertulias futbolísticas han ardido. Uno de los más críticos ha sido Jorge D’Alessandro, habitual colaborador de El Chiringuito de Jugones, quien no dudó en señalar directamente al entrenador azulgrana, Hansi Flick.

Durante el programa emitido tras el partido, D’Alessandro lanzó un duro análisis sobre el técnico alemán: “No conoce España, no se entera. Estos partidos los va a perder siempre. Aquí hay que saber lo que es venir a Sevilla, lo que se juega la gente, cómo se vive el fútbol en este país. Flick no lo entiende”, sentenció el exentrenador argentino con su habitual vehemencia.

El Sevilla, que llegaba necesitado de puntos, aprovechó los errores del Barça para imponerse por 4-1 en un encuentro de alta intensidad.

D’Alessandro insistió en que la falta de adaptación de Flick al fútbol español es un problema real. “Puede saber mucho de táctica, de Alemania o de Champions, pero esto es otra cosa. Aquí hay que oler el partido, sentirlo. Y él no lo hace”, afirmó.

El debate en El Chiringuito continuó con la defensa de algunos colaboradores, que pidieron paciencia con el técnico recién llegado, aunque el tono general fue de preocupación por la imagen del Barça en el Pizjuán.

Mientras tanto, el Sevilla celebra una victoria de prestigio que le da aire en la clasificación y reafirma la figura de su entrenador, que supo plantear un partido intenso y aprovechar los momentos clave. El Barcelona, por su parte, regresa a la Ciudad Condal con más dudas que certezas, y con un nuevo capítulo de polémica en los platós.