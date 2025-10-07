Inquietud con Mbappé en Francia y temor en el Real Madrid: ¡No entrena con su selección!

Tras la dura derrota en el clásico, el Real Madrid pasó página el pasado sábado en La Liga y se impuso por 3 goles a1 frente al Villarreal. Sin embargo, la buena noticia de la vuelta a la senda de la victoria que le ha devuelto el liderato se vio opacada por la lesión de su estrella. Kylian Mbappé tuvo que salir reemplazado por una molestia en su tobillo derecho y encendió las alarmas en el Bernabéu.

A los dos minutos de haber metido el tercer gol de la victoria del Madrid, el francés se tendió sobre el verde césped del Santiago Bernabéu, tuvo que recibir asistencia médica y salió cojeando y con gestos de dolor mientras era reemplazado por Rodrygo.

Aunque en ningún momento pareció que se tratara de un problema físico grave, no hay duda que planeó en el ambiente cierta preocupación en el Santiago Bernabéu por el contratiempo de su mejor jugador a dos jornadas del clásico frente al Barça.

Una inquietud que ayer se trasladó a Francia tras la ausencia del futbolista en el primer entrenamiento de la selección. Aquejado por su dolencia en el tobillo viajó con ayer con los Blues per su ausencia ha disparado las alertas en cuanto a su estado físico.

Mientras la selección francesa se prepara para sus dos próximos partidos en octubre, el jugador del Real Madrid no participó en el entrenamiento colectivo de hoy, lo que ha generado muchas dudas.

De hecho, los medios franceses aseguran que Kylian es seria duda para el partido del próximo viernes frente a Azerbaiyán aunque si estaría en el duelo frente a Islandia, que se disputará el lunes 13.

Deschamps resta importancia

En la rueda de prensa, el seleccionador Didier Deschamps reconoció que Kylian Mbappé sufría un "pequeño problema físico", pero quiso quitar hierro al asunto: "Siempre hay lesiones antes de la lista, a veces también después. No tengo más información por el momento, pero nada que lo prohíba; de lo contrario, no estaría aquí hoy". Según el entrenador, el capitán de los Blues se mantiene en la convocatoria a la espera de unirse al grupo, aunque tuvo que someterse a una revisión médica a su llegada a Clairefontaine.

Una tranquilidad del seleccionador que contrasta con el temor creciente en el Real Madrid a que la lesión vaya a más y no pueda estar al 100% para el Clásico del próximo 26 de octubre.