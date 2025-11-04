La contundente respuesta de Cristiano Ronaldo al ser preguntado si Messi es mejor

En una nueva entrevista concedida a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo volvió a situarse en el centro del debate futbolístico más persistente de los últimos tiempos: la comparación entre su carrera y la de Lionel Messi. Lejos de esquivar el tema, el portugués respondió con seguridad cuando se le preguntó directamente si consideraba que el argentino era mejor jugador que él. Con firmeza, declaró que no está de acuerdo con esa afirmación y que no siente la necesidad de mostrarse humilde en este asunto, dado que confía plenamente en lo que ha construido a lo largo de su trayectoria.

Ronaldo explicó que su valoración no nace de la arrogancia, sino del trabajo constante que ha realizado durante décadas para mantenerse en la élite del fútbol mundial. Recordó que ha demostrado su calidad en diferentes ligas, clubes y estilos de juego, algo que para él es un punto fundamental al evaluar la grandeza de un jugador.

El delantero también abordó el tema económico, que suele rodear a las grandes figuras del deporte. Entre risas, aclaró que el título de «primer deportista multimillonario» no le llegó recientemente, sino que alcanzó esa cifra hace varios años, reflejando el impacto global de su imagen, sus acuerdos comerciales y su longevidad en el alto rendimiento.

A pesar de sus palabras, Ronaldo evitó entrar en provocaciones o descalificaciones hacia Messi. Reconoció que ambos han marcado una era en el fútbol y que su rivalidad ha elevado el nivel y la exigencia de las competiciones durante más de una década. Sin embargo, dejó claro que, desde su punto de vista, la jerarquía personal dentro de ese duelo no es negociable.

La entrevista completa aún no se ha emitido, pero este adelanto ya está generando debate entre aficionados, periodistas y exjugadores. Muchos esperan qué más revelaciones surgirán, especialmente relacionadas con su futuro deportivo, su permanencia en el Al-Nassr y su visión sobre los años finales de su carrera.