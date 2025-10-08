Cristiano Ronaldo se pronuncia sobre su posible retirada

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más icónicos de la historia, ha dejado claro que su retiro del fútbol está cada vez más cerca. En una entrevista reciente, el astro portugués habló sobre sus planes para el futuro tanto a nivel de selecciones como de clubes, destacando su enfoque en el presente y las metas que aún quiere alcanzar.

Aunque la idea de un retiro de la selección nacional de Portugal sigue siendo un tema de conversación, Ronaldo enfatizó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto. El delantero de Al Nassr comentó que su relación con la selección es "especial" y que, por el momento, se siente en excelente forma física y mental para seguir contribuyendo al equipo. "Mi objetivo es seguir ayudando a la selección tanto como sea posible. Las puertas no están cerradas, pero todo dependerá de cómo me sienta en los próximos meses. Si el cuerpo y la mente me lo permiten, continuaré luchando por un lugar en cada convocatoria", expresó Cristiano.

El futuro inmediato de Ronaldo está vinculado a Al Nassr, donde ha continuado demostrando su nivel y liderazgo en el césped. Cristiano no escatimó en elogios para su carrera, que ya lo ha visto conquistar numerosos títulos a nivel de clubes y selecciones. Al repasar su trayectoria, el futbolista expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de jugar en los más grandes escenarios del fútbol mundial y haber sido parte de algunas de las mejores generaciones de futbolistas de todos los tiempos. "Lo más importante es seguir disfrutando de lo que hago. He tenido una carrera increíble, pero siempre estoy buscando más. Cuando llegue el momento de retirarme, lo haré con la satisfacción de haber dado todo", aseguró Ronaldo.

El retiro de Ronaldo marcaría el cierre de una era dorada no solo para el fútbol europeo, sino para el deporte en general. Con una cantidad impresionante de récords y logros, su legado es indiscutible. Pero por ahora, el portugués sigue centrado en su presente, sin apresurarse a tomar una decisión sobre el final de su carrera.